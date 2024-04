Apple chystá revoluci v ovládání svých produktů

Umíte si představit, že byste pouhými gesty – jak rukou, tak třeba i stylusem – ve vzduchu mohli ovládat svá Apple zařízení a pracovat na nich? Cupertinská společnost má o této možnosti tak jasnou představu, že ji dokonce nedávno přetavila v patentovou přihlášku. V ní popisuje možnosti ovládání elektronických zařízení za pomoci gest, snímaných radarem.

Nový patent společnosti Apple by mohl radikálně změnit způsob interakce s vašimi zařízeními a přinést nové způsoby jejich ovládání. Fyzické sledovací systémy, jako je trackpad na obrazovce Macu nebo iPhonu, mají svá omezení. Pokud jste se někdy pokoušeli používat iPhone v rukavicích, pravděpodobně jste se o tom sami přesvědčili. Když přejíždíte prstem po obrazovce iPhonu nebo trackpadu na Macu, soustava elektrických snímačů měří polohu a tlak vašeho prstu. Bohužel tyto snímače nedokážou rozpoznat vaše prsty, pokud na sobě máte například nasazené teplé rukavice. Přesnost zařízení závisí na počtu snímačů. Čím více elektronických obvodů je na povrchu iPhonu, tím je přesnější na dotek. Více snímačů se rovná větší přesnosti, ale přidávání snímačů vede k náročnější a nákladnější výrobě a v určitém okamžiku už logicky také není místo pro další snímací obvody.

Bankomaty, samoobslužné pokladny nebo třeba dotykové obrazovky pro objednávání jídla v některých řetězcích jsou typickým příkladem toho, jak frustrující může být, když má zařízení málo snímačů. Přimět tyto obrazovky, aby akceptovaly váš dotyk, často vyžaduje spoustu tupé síly a odhadování, kde přesně stisknout, abyste provedli výběr. Nová technologie společnosti Apple by tyto problémy mohla vyřešit pomocí malé soustavy radarových vysílačů a přijímačů, které by s mimořádnou přesností sledovaly prsty nebo jiné objekty – například již zmíněnou Apple Pencil.

Fotogalerie Apple radar patent 1 Apple radar patent 2 iPad-Apple-Pencil macbook air M3 modry LsA 18 Vstoupit do galerie

Podle patentu společnosti Apple by soustava radarových jednotek zabudovaných do pouzdra notebooku nebo jiného zařízení zajišťovala přesnost bez potřeby dotykových senzorů. Tento systém by poskytl větší přesnost a otevřel by nové způsoby interakce se zařízeními. Se současnou technologií by rozpoznání stylusu na trackpadu vyžadovalo specifické obvody v trackpadu a stylusu. Tento nový radarový systém by eliminoval potřebu zabudovat tyto nové senzory do notebooku a tužky.

Ačkoli patent nezobrazuje použití systému VR/AR, jako je Apple Vision Pro, použití integrované technologie v tomto patentu by mohlo umožnit přesnější sledování ruky, což by zlepšilo zážitek z interakce se světem. Patent byl připsán Michaelu Kernerovi, který má za sebou více než 20 let úspěšných patentových přihlášek v oblasti konstrukce a výroby sledovacích systémů založených na rádiových vlnách.