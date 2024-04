Policie začala přijímat občanky v mobilu! Při řízení tak s sebou stačí mít jen telefon

Poté, co na začátku letošního roku dorazily na smartphony s iOS a Androidem státní aplikace pro nahrání občanského průkazu, začali mnozí uživatelé této novinky poukazovat na to, že využitelnost této novinky je vlastně velmi malá. To proto, že povinnost přijímat elektronické doklady mají některé státní orgány až od července letošního roku, jiné pak dokonce od začátku toho příštího. Využitelnost občanky v mobilu byla proto alespoň zprvu poměrně ožehavým tématem. To se však nyní poměrně zásadně mění díky proaktivnímu přístupu policie ČR.

Ačkoliv spadala policie ČR do druhé vlny přijímání elektronických dokladů, což jí umožňovalo je začít akceptovat až od 1. 7. 2024, rozhodla se jí digitalizaci naproti a občanky v mobilu proto přijímá už od pondělí 1. 4.. Že se tak může stát naznačila sice již v lednu mluvčí Úřadu vlády v rozhovoru pro ČT, nicméně od té doby bylo v tomto směru ticho po pěšině. O to víc potěší, že policie skutečně využila možnosti začít z vlastní vůle přijímat elektronické doklady i před datem, které jí bylo stanoveno. Portálu iDnes to potvrdil mluvčí policie ČR Ondřej Moravčík.

Co to pro vás znamená? Jednoduše to, že pro identifikaci policii můžete nyní namísto fyzické průkazky předložit její elektronickou verzi ve vašem smartphonu. Jedná se o skvělou zprávu například pro řidiče, kteří s sebou od začátku letoška nemusí vozit řidičský průkaz, jelikož policii nově stačí předložit občanku. A právě díky nové možnosti prokázat svou totožnost pomocí elektronické verze občanky v mobilu tak lze nyní nechat bez obav doma jak fyzický řidičák, tak i občanku a vydat se na cesty jen s mobilem v kapse. Tím spíš, když zelenou kartu už taktéž nemusíte mít fyzicky u sebe, ale stačí její sken v mobilu. Jediné, na co je třeba myslet, je to, že přijímání elektronické verze občanky platí jen na území ČR. Pokud tedy vyrazíte za hranice, je třeba s sebou fyzicky občanku, řidičák i zelenou kartu mít.