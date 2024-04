Neviditelný plášť z Harryho Pottera je realitou a navíc stojí pakatel!

Pamatujete na Harryho Pottera a jeho neviditelný plášť? Něco podobného možná nebude brzy viditelně pouze v Bradavicích. Britská společnost Invisibility Shield Co. uvedla na Kickstarteru svou druhou generaci „neviditelných štítů“. První generace byla odhalena před čtyřmi roky. Od té doby měl tým spoustu času na zdokonalení optických technologií, které by mohly učinit předmět doslova neviditelným. Jak to ale funguje? Jakmile zkrátka a dobře položíte za tento produkt nějaký předmět (či se postavíte), štít jej učiní neviditelným.

Nová generace má kompaktní design a celý produkt lze složit až na 1/30 celkové velikosti. Přeprava tedy bude velmi snadná. Výsledný produkt bude dodáván ve třech velikostech:

8 palců (20,32 centimetrů) – Mini

3 stopy (0,91 metru) – Full Size

6 stop (1,82 metru) – Megashield

Za poslední jmenovaný se schová až několik osob. Větší modely se mohou pochlubit ergonomickými držadly pro snadný přenos a jsou samostatně stojící, což umožňuje všestranné použití. Všechny jsou vodotěsné a vyrobené ze 100 % recyklovatelných materiálů. Inženýrům se povedlo výsledného efektu docílit prostřednictvím ultra velkých čoček a precizního inženýrství. Pole, která tvoří čelo štítu, se povedlo přesměrovat tak, aby se vyhnuly přímému pozorovateli. Věc či osoba za štítem tedy vypadá skutečně jako neviditelná. Designér Tristan Thompson zdůraznil, že možnosti použití tohoto produktu je široké. Především jde ale o zábavu. Motivací rovněž byla otázka, kam až je možno tuto technologii posunout. Štíty jsou dostupné na předobjednávku na Kickstarteru. Ceny startují na 69 dolarech, tedy v přepočtu asi 1600 Kč.

Neviditelný štít na Kickstarteru naleznete zde