Těšíte se na iOS 17.5? Tuto (ne)zásadní novinku má přinést na iPhony!

Již dnes večer by mohl Apple na světlo světa vypustit první beta verzi operačního systému iOS 17 ve formě 17.5. Ta může být zároveň i poslední, či minimálně jednou z posledních majoritních verzi „sedmnáctkového“ iOS, jelikož již v červnu představí Apple na WWDC jeho nástupce ve formě iOS 18. Pokud si však myslíte, že vzhledem k „věku“ iOS 17 již nemá tento systém co nového nabídnout a nic zajímavého tedy nepřinese, jste do jisté míry na omylu. Minimálně jedna novinka, která by v něm měla dorazit, se totiž jeví zajímavě. Její využitelnost ze strany vývojářů ale už nyní budí rozpaky.

Není tomu tak dávno, co Apple informoval vývojáře o tom, že již brzy umožní na území Evropské unie stahování aplikací nejen z obchodů s aplikacemi, ale taktéž z webových stránek, které budou mít daní vývojáři zaregistrované pod svými účty. Tehdy sice přímo neřekl, že nová možnost s názvem „Web Distribution“ dorazí skutečně v iOS 17.5, nicméně hovořil o jaře. Aby navíc vyhověl požadavkům ze strany EU a vyhnul se tak drakonickým pokutám, nezbývá mu nic jiného než si se zavedením této novinky pospíšit. Bylo by proto velmi překvapivé, kdyby v iOS 17.5 tento způsob instalace aplikací nedorazil – tím spíš, když se může klidně jednat o poslední majoritní verzi iOS 17.

Nová možnost instalace aplikací z webu bude k dispozici jen pro vývojáře se sídlem v EU, kteří navíc musí být členem Apple Develoler Programu alespoň dva po sobě jdoucí roky a zároveň musí mít aplikaci, která v předchozím kalendářním roce zaznamenala více než jeden milion instalací na iOS v Evropské unii. Ve výsledku jsou tedy tyto podmínky velmi limitující a splní je jen málo vývojářských firem, o což však ve výsledku Applu dost pravděpodobně i šlo. Přeci jen, nad těmito aplikacemi bude mít suverénně nejmenší kontrolu ze všech možností distribuce aplikací.