Start prodejů Vision Pro ve Francii je za rohem

Zatímco nyní se oficiálně Apple Vision Pro prodává jen v USA, v dohledné době jej začne kalifornský gigant prodávat i na dalších trzích. Poté, co jeho šéf Tim Cook oficiálně oznámil, že je v plánu Čína, totiž vyšlo nedávno najevo, že ve Velké Británii vypsal pozici pro zaměstnance, kteří se budou v jeho obchodech věnovat speciálně prezentaci Vision Pro, a nyní začal ve Francii zvát zaměstnance Apple Storů ke školení právě pro Vision Pro.

Velké školení pro prodej Vision Pro má proběhnout na začátku léta s tím, že jeho popis odpovídá tomu, které absolvovali vybraní zaměstnanci Apple Storů v USA. V Americe přitom začaly následně zhruba do dvou týdnů po školení prodeje tohoto produktu, takže se dá očekávat, že někdy v průběhu léta dorazí Vision Pro do Francie taktéž, stejně jako do řady dalších evropských zemí. Spekuluje se například o Německu, kde by dávalo uvedení headsetu smysl zejména proto, že měl Apple v této zemi zřízenou testovací laboratoř pro aplikace, která byla vývojářům k dispozici v měsících před startem prodejů Vision Pro skrz možné vyzkoušení si funkčnosti jejich softwarů pro visionOS.