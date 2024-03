Měnili v Apple Storech falešné iPhony za pravé, teď si za to odsedí i přes 4 roky v base

Měl to být dokonalý plán, ale i u něj se nakonec našel zádrhel. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat zápletka, která se podařila před pár měsíci rozkrýt Applu v souvislost s padělanými iPhony. I přesto jej však stála více než 6 milionů dolarů, které se nyní pokouší z pachatelů podvodu dostat soudní cestou, což se mu zčásti daří. O co konkrétně jde?

Případ podvádění s falešnými produkty začal Apple řešit v loňském roce poté, co jeho servisní střediska v USA začala z Apple Storů stahovat vrácené iPhony a iPady, které však byly padělané. Bylo jim však přiděleno pravé sériové číslo a jejich zpracování bylo natolik věrohodné, že jejich nepravost neměli zaměstnanci Applu prakticky možnost rozpoznat – tím spíš, když byla zařízení zcela nefunkční a tedy je nebylo možné prověřit skrze software.

Tyto padělané iPhony a iPady začali ve velkém skupovat tři muži v Číně s tím, že je následně posílali svým kumpánům do USA, kteří je v Apple Storech pod záminkou poruchy reklamovali a nicnetušící zaměstnanci jim za ně vydávali originální a plně funkční Apple produkty. Ty následně putovaly zpět do Číny, kde je trojice stojící za celým plánem prodávala. Celkově vznikla tímto jednáním Applu škoda přes 6 milionů dolarů, což mu logicky nemohlo z dlouhodobého hlediska ujít. Netrvalo proto dlouho a trojice mužů se mu za přispění policie podařila vystopovat.

Muži byli v předešlých dnech soudem posláni za mříže s tím, že iniciátor celého podvodu si půjde odsedět 51 měsíců, zatímco jeho dva společníci „jen“ 41 měsíců. Zároveň byl trojici zabaven majetek v hodnotě více než 4 miliony dolarů, tedy zhruba v hodnotě dvou třetin škody, kterou Applu učinili. Jejich zdánlivě dokonalý plán tedy nyní evidentně dostal pořádný direkt, který je od pokračování v podobné činnosti do budoucna zcela určitě odradí.