SWAT zmátla jedna z nejužitečnějších funkcí Apple produktů, omylem kvůli ní zdevastoval dům

Pokud bychom chtěli parafrázovat legendární Monthy Python, dalo by se říci, že nikdo nečeká policejní razii u sebe doma – obzvlášť, když nic neprovedl. I přesto ale k takto nepříjemné a překvapivé situaci může čas od času dojít. Jeden takový případ se odehrál loni v Saint Louis, a na vině byla jablečná aplikace Najít.

Obyčejný pár bezdrátových sluchátek AirPods vyhozený z ukradeného auta přiměl zásahovou jednotku okresu Saint Louis vyrazit beranidlem vchodové dveře do domu nic netušící rodiny z Fergusonu. K incidentu došlo v květnu loňského roku, kdy se dům Brittany Shamily stal cílem policejního zásahu na základě chybného příkazu k prohlídce, založeného na nepřesném sledování ukradených sluchátek AirPods. Tým SWAT, který očekával, že se v domě budou nacházet střelné zbraně související s krádeží auta, k níž došlo 12 hodin předtím a 16 mil daleko, nic nenašel. Přítel obětí krádeže auta uvedl, že jeho sluchátka AirPods byla v ukradeném autě a že je policie mohla sledovat pomocí služby Najít.

Po příjezdu na místo zásahová jednotka prohledala dům. Podle deníku The Riverfront Times jeden člen zásahové jednotky prorazil do sádrokartonu díru o velikosti basketbalového míče, zatímco další prorazil podhled. Sluchátka AirPods byla později, po hodině a půl zásahu, nalezena venku. Je pravděpodobné, že zloději při svém útěku sluchátka AirPods objevili a odhodili. Rodina, obývající zmíněný dům, se v současné chvíli soudí o náhradu škody a pochybnou policejní taktiku. Advokát rodiny zdůrazňuje obavy z nadměrného nasazování zásahových jednotek SWAT a zdůrazňuje, že je třeba vyvážit bezpečnost policistů s právy občanů.

Cílem žaloby je odhalit, jak policie rozhoduje o použití zásahových jednotek, a zpochybnit jejich taktiku v situacích, které nejsou nebezpečné, jako je tato. Není to poprvé, co použití služby Najít vedlo k zásahu SWAT proti nevinné osobě. V lednu roku 2022 provedly denverské zásahové jednotky razii v domě starší ženy poté, co zmíněná služba falešně označila její dům jako místo, kde se nachází ukradený iPhone. Žena získala odškodné a náhradu škody ve výši 3,76 milionu dolarů.