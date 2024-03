iOS 18 dostane jednu z nejlepších vychytávek Apple Watch posledních let

Chystaný iOS 18 toho na iPhony přinese dle všeho mnohem víc než jen AI funkce či redesign domovské obrazovky. Na své si u tohoto systému přijdou i uživatelé Apple Maps, které se mají dočkat minimálně dvou poměrně zásadních vylepšení. Zatímco o prvním jsme vás informovali již včera, druhé vám díky čerstvému úniku, které jako první zveřejnil portál MacRumors, představíme nyní.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že do iOS 18 míří jedna z nejzajímavějších vychytávek Apple Watch, respektive pak watchOS posledních let. Řeč je konkrétně o topografických mapách, které jsou skvělé zejména pro pěší turistiku i nejrůznější outdoorové aktivity. Lze z nich totiž vyčíst mimo jiné vrstevnice, nadmořskou výšku, ale i umístění různých stezek a tak podobně. Zkrátka a dobře, pro Apple Maps na iPhonu jako dělané. Skoro by se až chtělo říci, že absence této vrstvy je do jisté míry nemalým překvapením. Přeci jen, o věc, o kterou by mezi uživateli nebyl zájem, se v žádném případě nejedná, ba naopak.

Bohužel, topografické mapy jsou v současnosti k dispozici jen v USA, avšak vzhledem k tomu, o jak užitečný prvek se jedná, má podle dostupných informací v plánu je rozšířit i do zahraničí. A právě jejich nasazení do iOS 18 by mohlo být do jisté míry právě příslibem toho, že se tak stane co nevidět – tedy, nestane-li se tak už s uvedením iOS 18. Je totiž jasné, že zájem o tuto novinku bezesporu bude.