iOS 18 bude nejambicióznějším přepracováním softwaru iPhonu v jeho historii!

Včera v podvečer Apple světu konečně oznámil, kdy představí iOS 18 a další nové OS. Zveřejnil totiž termín konání letošního ročníku vývojářské konference WWDC, na jejíž úvodní Keynote právě k představení hlavních novinek v čele se systémy dochází. Suverénně nejočekávanějším OS je pak bezesporu právě výše zmíněný iOS 18, který se má dočkat celé řady zajímavých upgradů v čele s hlubokým začleněným umělé inteligence, ale taktéž určitým redesignem. Právě z tohoto důvodu ostatně označují mnohé zdroje iOS 18 coby jednu z největších aktualizací iOS v jeho historií, přičemž ve stejném duchu před pár hodinami opět promluvil i zřejmě nejlepší zdroj informací z Apple světa – reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Gurman ve svém krátkém komentáři po zveřejnění termínu WWDC znovu uvedl, že iOS 18 má být podle jeho informací „nejambicióznějším přepracováním softwaru iPhonu v jeho historii“. Přesně takto jej alespoň označují vývojáři z Applu, kteří s Gurmanem o systému hovořili a kteří si dle očekávání přejí zůstat v anonymitě. Po letech relativního novinkového půstu nás tedy dle všeho čeká konečně rok, kdy nám z iOS spadne brada.

„Strategie umělé inteligence společnosti Apple bude zahrnovat řadu nových proaktivních funkcí, které budou uživatelům pomáhat v každodenním životě. Společnost však neplánuje debut vlastního generativního chatbota s umělou inteligencí. Místo toho Apple jedná s potenciálními partnery, jako jsou společnosti Google a OpenAI ze skupiny Alphabet Inc., kteří by poskytovali služby generativní umělé inteligence,“ tvrdí například na konto umělé inteligence Gurman. Už jen AI tedy vypadá velmi slibně a je proto rozhodně na co se těšit.