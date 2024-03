Apple nepřímo odhalil hlavní téma letošní WWDC! Na co se těšit?

Na dnešní den si Apple připravil nikoliv oznámení nových iPadů Air a Pro, jak v předešlých dnech předpovídaly některé asijské zdroje, ale oznámení termínu konání letošní vývojářské konference WWDC. A jako již tradičně spustil zveřejněním grafiky pro letošní ročník WWDC vlnu spekulací, které se točí kolem toho, co může být v obrázku skryto a tedy co skrze něj Apple světu dost možná s předstihem naznačuje. Rozluštit tuto pomyslnou skrytou zprávu však letos zřejmě příliš těžké nebylo – tedy za přispění viceprezidenta marketingu Applu Grega Joswiaka.

Téma letošní vývojářské konference WWDC nepřímo odhalil skrze příspěvek na svém X účtu viceprezident marketingu Applu Greg Joswiak. Ten ke grafice pro letošní konferenci spolu s termínem napsal konkrétně: „It’s going to be Absolutely Incredible!“ Český překlad této fráze, kterým je doslova „bude to absolutně neuvěřitelné“, přitom tentokrát nehraje absolutně žádnou roli. Stačí se totiž ve výsledku „jen“ zadívat na slovní spojení „Absolutely Incredible“ a hned je zřejmě naprosté většině z vás jasné, odkud vítr vane. Počáteční písmena těchto slov jsou totiž AI, tedy zkratka pro umělou inteligenci, o které se právě s letošní WWDC hovoří velmi intenzivně.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

Ačkoliv může být samozřejmě zvolení slovního obratu „Absolutely Incredible“ Gregem Joswiakem náhodné, vzhledem k tomu, jak intenzivně promýšlí Apple každý detail, se zdá být vysvětlení pouhou náhodou nepravděpodobné. Ostatně, Apple je skutečným mistrem slova a zároveň společností, která si se svými uživateli právě skrze pozvánky i slogany k nim ráda hraje. Nikdy to sice oficiálně nepotvrdil, nicméně sledujete-li pozvánky na Keynotes a následné konference pravidelně, spojitosti právě mezi pozvánkami a konferencemi si nelze nevšimnout. Když například do iOS mířil Dark Mode, dorazila pozvánka na WWDC v tmavých barvách. Na nasazení podpory 5G u iPhonů zase lákal Apple slovy „Ultra Fast“ a tak podobně.

Že se bude WWDC točit kolem umělé inteligence, naznačuje ostatně i animace, kterou Apple pro pozvánku zvolil. Písmena a čísla totiž pulzují modro-růžovo-červeným světlem, které nápadně připomíná animaci Siri známou jak z iPhonů, tak třeba z HomePodů. Siri je přitom pro mnohé z nás synonymem pro umělou inteligenci, byť je současný stav asistentky mírně řečeno neuspokojivý. Z dřívějších úniků informací nicméně vyplývá, že právě Siri dostane díky umělé inteligenci v letošním roce pomyslný druhý dech. Pokud se tedy tyto zvěsti naplní, je rozhodně na co se těšit.