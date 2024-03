Dorazí v iOS 18 vlastní chatbot Applu? Známe odpověď

Chystaný iOS 18, jehož představení má v plánu na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC 10. června, se má točit zejména kolem umělé inteligence a její implementace do celé řady odvětví v systému. Některé vize fanoušků Applu jsou však mírně řečeno přehnané. Jednu z nich se nyní rozhodl vyvrátit svými slovy velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, který se dlouhodobě řadí mezi jedny z nejlépe informovaných zdrojů ze světa Applu.

Gurman reagoval konkrétně na spoustu spekulací ohledně možného uvedení vlastního chatbota Applu, který by se podobal například ChatGPT. De facto by se tedy jednalo o jakousi textovou Siri, která by byla schopná po zadání úkolu vygenerovat nejrůznější odpovědi a tak podobně. Nic takového se však dle Gurmana nechystá a žádný chatbot Applu do iOS 18 tedy nedorazí. Namísto toho chce do systému dostat různé AI funkce, které mají uživatelům pomoci v jejich každodenním životě.

Ačkoliv tentokrát Gurman nespecifikoval, co přesně si pod „funkcemi, které pomohou uživatelům v každodenním životě“ představit, z dřívějška víme například o chytřejší Siri, která dokáže odpovídat na komplikovanější otázky. Aplikace Zprávy by zase měla inteligentně zvládat doplňovat věty, stejně jako navrhovat nejrůznější odpovědi sama od sebe na základě příchozí zprávy, popřípadě zanášet do kalendáře domlouvané události a tak podobně. Ve hře jsou ale i pomocí AI generované personalizované playlisty v Apple Music, dále pak různé funkce pro produktivitu v aplikacích iWork a tak podobně.