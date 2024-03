Apple Maps se s příchodem iOS 18 dočkají skvělého vylepšení

Štve vás, že si v Apple Maps nemůžete naplánovat trasu přesně dle svého gusta, zatímco v Google Maps není v tomto směru žádný problém? Pak vás následující řádky velmi potěší. Zdroje portálu MacRumors, které mají přístup k interní verzi iOS 18, totiž nyní vynesly, že do Apple Maps v této verzi iOS míří podpora vlastních tras. Co to přesně znamená?

Jednoduše to, že si půjde trasy velmi jednoduše upravovat zřejmě přetažením na jinou silnici či cestu, jako tomu je právě v případě Google Maps. V současnosti totiž nic takového nelze a vlastně jediná možnost úpravy trasy spočívá v tom, že si uživatel do ní přidá jednotlivé body, kterými chce projet a tím ji upraví alespoň částečně dle svých preferencí. Jinak se ale Apple Maps upravit bohužel nedají a vedou vás tak jen trasami, které jsou v nich předdefinované coby nejlepší. A právě to se změní.

Podle dostupných informací se sice zdá, že bude zprvu tato novinka k dispozici jen v USA, s jejím rozšířením do dalších zemí světa se nicméně již má počítat. Bohužel, jakékoliv další podrobnosti o této novince jsou zatím zahaleny tajemstvími a my tak můžeme jen hádat, zda například Apple narozdíl od Googlu umožní jednoduchou úpravu trasy přetažením a tak podobně i na iPhonech, či bude vše třeba provádět na Macu a následně si vlastní trasu poslat do iPhonu, jako tomu je nyní právě u Google Maps. Tak či tak však podobný upgrade rozhodně potěší a ne málo.