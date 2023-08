5 tipů, které vás možná přesvědčí k používání Apple Maps

Funkce Look Around

Apple Maps mají svou vlastní verzi Street View, která se nazývá Look Around. Princip je v podstatě stejný: najdete místo na mapě a podíváte se, jak by vypadalo, kdybyste tam skutečně stáli na úrovni ulice. Přístup k ní je jednoduchý. Pokud na mapě umístíte špendlík, zobrazí se vám uprostřed vlevo čtverec s dalekohledem. Klepněte na něj a vyskakovací okno vás přenese na úroveň ulice. Toto okno ve výchozím nastavení pokrývá pouze celou obrazovku, ale klepnutím na šipky v levém horním rohu můžete spustit režim rozdělené obrazovky s mapou.