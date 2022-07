Dejte šanci Apple Maps ve vašem voze, jejich integrace úžasná

Nevím jak vy, ale já osobně jsem celkem konzervativní člověk, což v mém případě znamená, že jakmile si na něco zvyknu, příliš neexperimentuju s něčím dalším. Tentokrát se však experiment vyplatil a i když vím, že jsem neobjevil Ameriku, věřím, že někteří čtenáři to mají podobně a alespoň tentokrát vyzkouší experimentovat. Řeč je konkrétně o Google Maps versus Apple Maps. Pokud už někdo nepoužívá v autě integrovanou navigaci, pak většinou sáhnete po Google Maps nebo Waze a upřímně se není co divit, protože Apple Maps se do historie nezapsaly zrovna nejpozitivněji. Přesto nabízí něco, co nikdo jiný a upřímně řečeno, právě kvůli této vychytávce se je vyplatí vyzkoušet.

Apple Maps jsou totiž jediné mapy, které mají kompletní integraci do vašeho vozu. Samozřejmě musíte mít vůz, který tuto funkci podporuje, v mém případě to je nejnovější BMW X5. Pokud používám jiné mapy než Apple Maps, pak se v rámci CarPlay zobrazí navigace pouze v rámci klasického středového displeje. Pokud ovšem použijete Apple Maps, pak se zobrazí nejen na klasickém středovém displeji, ale také v rámci digitálního kokpitu, kde vidíte jednotlivé směry a odbočky a taktéž v rámci Head-up displeje. Tato integrace je pak již 1:1 srovnatelná s integrovanými mapami v rámci iDrive. Navíc je dokonce možné využívat čtení dopravních značek a kombinovat zobrazované informace.

Pokud pak vašemu vozu dochází benzín a máte vůz, jenž tuto funkci podporuje, pak se na displeji iPhone objeví v podstatě stejná hláška, kterou zná každý z infotaimentu svého vozu. Dozvíte se, že vám dochází palivo a můžete vyhledat nejbližší benzínovou pumpu, což je super v tom, že se tak můžete podívat i v klidu, když nejste v autě na to, jaké benzínky jsou v okolí a vybrat si tu ideální pro vás. Pokud jste tedy dlouho nezkoušeli Apple Maps, pak jim zkuste dát minimálně ve svém voze šanci, věřte, že se to vyplatí.

