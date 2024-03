Do Google Maps míří hned tři skvělé novinky, které vám usnadní jejich využívání

Plánování toho, co vidět, kde jíst a co dělat, může být při chystání dovolené náročné. Přesně to si velmi dobře uvědomuje i Google, který proto do svých Google Maps přináší trojici skvělých upgradů, které usnadňují hledání inspirace, sdílení cestovních doporučení a skutečné poznávání míst ještě před návštěvou.

Získejte ta nejlepší doporučení díky novým aktualizacím seznamů

Abyste si cestu co nejlépe užili, je důležité získat doporučení, kterým můžete důvěřovat. Přesně proto nyní Google Maps usnadní objevování užitečných seznamů od nejlepších webů a komunity Map Google. Bohužel, zprvu bude funkce k dispozici jen v USA a Kanadě, avšak s rozšířením do dalších zemí se naštěstí počítá

Co si pod novnkou představit? Řekněme, že se chystáte na výlet do New Yorku nebo Los Angeles – stačí vyhledat město v Mapách a přejet prstem nahoru, aby se zobrazily kurátorské seznamy doporučení od lidí, kteří město dobře znají. Uvidíte také seznamy z oblíbených webů, jako jsou restaurace vybírané odborníky z The Infatuation, průvodce po ikonických místech a skrytých klenotech z Lonely Planet, itineráře 36 hodin z The New York Times a průvodce nejlepšími novými restauracemi z OpenTable. Pokud najdete seznam, který se vám líbí, můžete si jej přímo v aplikaci uložit, popřípadě jej sdílet s ostatními.

Ať už město navštěvujete opakovaně a chcete vyzkoušet nové trendy místo ve městě, nebo plánujete velkolepou zahraniční dovolenou a chcete navštívit některou z nejlepších restaurací ve městě, nyní můžete najít ideální místo pomocí seznamů restaurací vytvořených Mapami Google. Tyto seznamy jsou založeny na místech, o která se lidé v Mapách právě zajímají nebo která si oblíbili:

Seznam 🔥Trending je aktualizován každý týden a obsahuje místa, která v poslední době zaznamenala na Mapách nárůst popularity. Je ideální pro pomoc při objevování nejnovějších horkých míst.

je aktualizován každý týden a obsahuje místa, která v poslední době zaznamenala na Mapách nárůst popularity. Je ideální pro pomoc při objevování nejnovějších horkých míst. V seznamu 🏆 Top najdete místa, která si komunita Mapy trvale oblíbila. Jsou tu tedy osvědčené a dlouhodobě oblíbené oblasti, které nezklamou.

najdete místa, která si komunita Mapy trvale oblíbila. Jsou tu tedy osvědčené a dlouhodobě oblíbené oblasti, které nezklamou. Seznam 💎 Klenoty je určen pro místa, která mohou být skrytým tajemstvím dané čtvrti. Najdete v něm například skvělé restaurace, které zatím nejsou příliš „profláknuté“.

Vytváření a sdílení dokonalého seznamu pomocí nových nástrojů pro přizpůsobení

Vytváření seznamů v Mapách vám pomůže uspořádat místa, která chcete navštívit, a sledovat místa, která jste navštívili, takže budete mít vždy k dispozici doporučení, která můžete sdílet – ať už je při plánování cesty vložíte do skupinového chatu, nebo je poté zveřejníte na sociálních sítích. Chcete-li vytvořit seznam, klepněte na tlačítko „Nový seznam“ na kartě Uložené. Odtud, kdykoli si v Mapách prohlédnete nějaké místo, stačí ho přidat do seznamu, abyste si ho mohli uložit na později a vždy ho viděli připnuté na mapě.

Nyní si můžete zvolit pořadí, v jakém se budou místa v seznamech zobrazovat, aby byly ještě užitečnější. Pokud tedy plánujete výlet a sestavujete doporučení, můžete je uspořádat chronologicky – jako itinerář. Po návštěvě míst v seznamu je můžete přesunout nahoru nebo dolů a vytvořit tak seřazený seznam oblíbených míst, která jste navštívili, a poskytnout tak nejlepší doporučení.

V seznamech můžete také odkazovat na obsah ze svých sociálních kanálů – například na recenzi vynikajícího jídla, které jste snědli – a ukázat, proč si zaslouží být na seznamu. Tyto aktualizace se v systémech Android a iOS celosvětově rozšíří ještě tento měsíc.

Díky umělé inteligenci hned zjistíte, co je na daném místě důležité.

Bez ohledu na to, jak dlouho dovolenou plánujete, plány se mohou zničehonic kvůli neočekávané situaci změnit – a někdy potřebujete rychle najít informace nebo vybrat místo na cestách.

Díky umělé inteligenci společnosti Google, která identifikuje klíčové informace z komunity Map, si však nyní můžete udělat dobrý obrázek o místě a jeho zajímavostech „na první dobrou“. Když na Mapách vytáhnete místo, zobrazí se fotografie a recenze, které shrnují, co se na něm lidem líbí, například vyhlášené tacos v restauraci nebo pohodová atmosféra v baru. Když si prohlížíte restauraci a procházíte fotografie jídel, pomocí umělé inteligence vám pomůžou Maps určit, jak se jídlo jmenuje, a zobrazí vám užitečné informace na základě jídelního lístku – například kolik stojí, jestli je oblíbené, a dokonce jestli je vegetariánské nebo veganské – abyste věděli, jestli si chcete udělat rezervaci.

Co nevidět se navíc začne ve velkém objevovat nová aktualizace designu, která Mapám dodají nový vzhled – včetně čistší domovské obrazovky s menším počtem karet a nových barev špendlíků, které usnadní vyhledávání míst na mapě. Pokud tedy míříte na pláž, prozkoumáváte nové město nebo chcete mít přehled o všech nejlepších místech, kam se v létě vydat, Mapy jsou tu, aby vás informovaly a pomohly vám v cestě.