Jak si v Google Maps nechat rozmazat váš dům

Znát dobře Mapy Google je dnes už samozřejmostí. A jistě jste už někdy využili i funkce Street View, díky které si můžete prohlížet okolí z pohledu chodce. Street View využívá záběry z povozů Google a dobrovolníků a po celém světě nasnímalo už více než 16 milionů kilometrů ulic.

Street View je skvělý pro průzkum okolí. Můžete si tak prohlédnout restauraci nebo bar, kam se chystáte jít, najít správný vchod v neznámé budově, nebo před cestou na návštěvu zkontrolovat, jestli jste na správné adrese. Mnoho lidí také vyžívá Street View ve volných chvílích k cestování „prstem po mapě“, nebo když si chtějí prohlédnout lokality, které nejsou dvakrát bezpečné.

Jak už to tak ale bývá, tato užitečná funkce má svoji stinnou stránku. Street View může zneužít leckdo využít k nekalým účelům. Díky němu si totiž mohou prohlédnout okolí vašeho domu, aniž by se tam museli fyzicky vypravit. Samozřejmě, někdo by mohl jednoduše přijít k vašemu domu pěšky nebo autem, ale s Mapami Google to jde mnohem snadněji – přímo z pohodlí gauče. A stačí k tomu jen telefon nebo počítač.

Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak svůj dům na Google Maps rozmazat a zabránit tak cizím lidem v tom, aby viděli příliš mnoho detailů.

Jak si nechat rozostřit dům na Google Maps

Tento úkon zvládnete pouze na počítači. Funkce rozmazání není dostupná v aplikaci Mapy Google pro iOS ani pro Android. Sice ji v mobilním prohlížeči najdete, ale její ovládání je dost nepohodlné. Proto raději sáhněte po svém oblíbeném webovém prohlížeči na Macu nebo PC.

Na stránce maps.google.com zadejte do vyhledávacího pole vpravo nahoře adresu svého domu a stiskněte Enter. Potom klikněte na fotografii vašeho domu, která se zobrazí.

zadejte do vyhledávacího pole vpravo nahoře adresu svého domu a stiskněte Enter. Potom klikněte na fotografii vašeho domu, která se zobrazí. Klikněte na fotografii vašeho domu, která se nachází přímo nad vaší adresou vlevo nahoře.

Nyní uvidíte Street View vašeho okolí. Klikněte na tlačítko „Nahlásit problém“ v pravém dolním rohu. Text je sice drobný, ale je tam.

v pravém dolním rohu. Text je sice drobný, ale je tam. Teď si vyberte, co chcete od Googlu rozmazat. Pomocí myši upravte zobrazení obrázku tak, aby se váš dům a vše ostatní, co chcete rozmazat, nacházelo uvnitř červeného a černého pole. Kurzorem můžete obraz posouvat a pomocí tlačítek plus a minus přibližovat a oddalovat.

Co můžete v Google Street View nechat rozmazat:

Tvář

Váš dům

Vaše auto/SPZ

Jiný objekt

Možná budete požádáni o další informace o tom, co přesně chcete rozmazat, pokud je na obrázku mnoho aut, lidí a dalších objektů.

Ujistěte se, že jste si výběrem zcela jisti. Google upozorňuje, že rozmazané objekty na Street View zůstanou rozmazané natrvalo. Nezapomeňte zaškrtnout políčko s potvrzením o tom, že jste oprávněni požádat o rozmazání daného objektu.

Nakonec zadejte svůj e-mail (je povinný), ověřte captcha (pokud se zobrazí) a klikněte na „Odeslat“.

Měli byste od Googlu dostat e-mail s informací, že vaši žádost zkontroluje a po jejím schválení nebo zamítnutí se vám ozve. Je možné, že od Googlu obdržíte další e-maily s žádostí o další informace k vaší žádosti. Google bohužel neposkytuje žádné informace o tom, jak dlouho bude zpracování vaší žádosti trvat – nezbývá tedy než pečlivě kontrolovat příchozí poštu včetně spamu.