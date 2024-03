Jedna z nejlepších novinek iPhonů posledních let zachránila další lidské životy

Že mají Apple produkty potenciál zachraňovat lidské životy jste se mohli na našem magazínu dočíst již mnohokrát. A další pořádnou záchranu si připsaly i nedávno v USA, konkrétně pak v národním parku Mt. Hood. Nepomohly totiž zachránit „jen“ jeden lidský život, ale hned šest.

Tamní úřad šerifa informoval v tiskové zprávě o tom, že záchranné složky dostaly v úterý 19. března letošního roku přes satelitní SOS z iPhonu 14 zprávu od skupinky turistů, kteří se ztratili v hlubokých lesích a bohužel i dost neschůdném terénu právě v Mt. Hood s tím, že budou potřebovat pomoci. Záchranáři samozřejmě nelenili a okamžitě se jim vydali na pomoc, avšak kvůli velmi obtížnému terénu v kombinaci s extrémními povětrnostními podmínkami se k nim nebyli schopni dlouhé hodiny „probojovat“. Využít totiž nemohli vrtulník a rolba, kterou k turistům vyslali, si k nim klestila cestu dlouhé hodiny.

Fotogalerie iPhone 15 Pro 16 iPhone 15 Pro 17 iPhone 15 Pro 18 iPhone 15 Pro 21 iPhone 15 Pro 22 iPhone 15 Pro titan 1 iPhone 15 Pro titan 2 iPhone 15 Pro titan 3 Vstoupit do galerie

I přesto se však nakonec záchranáři ke skupince šesti turistů ve věku od 9 do 52 let probojovali a následně je dostali do bezpečí. Dobrou zprávou bylo, že se nikomu z nich nic vážného nestalo a tak jediné, co u nich museli lékaři vyřešit, bylo prochladnutí a dehydratace. Kdyby však neměli turisté k dispozici iPhone se satelitním SOS, je velkou otázkou, jak by nakonec celý příběh dopadl. Dost možná by ale takto šťastně nekončil.