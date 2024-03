Apple oficiálně oznámil další zemi, ve které začne letos prodávat Vision Pro!

Přestože se Apple na loňské vývojářské konferenci WWDC při představení svého prvního AR/VR headsetu Vision Pro nechal slyšet, že po spuštění jeho prodejů v USA budou postupem času následovat další a další země, až doposud nebylo jasné, jaké státy má konkrétně na mysli. Jako nejpravděpodobnější se sice jevily minimálně země, ve kterých měl Apple v předešlých měsících zřízené „laboratoře“ pro testování visionOS aplikací vytvořených vývojáři třetích stran, oficiálně však nic takového potvrzeno nebylo. To se ale nyní mění.

V předešlých dnech navštívil šéf Applu Tim Cook Čínu, kde se zúčastnil kongresu China Develpoment Forum. Při této příležitosti se ho tamní média ptala na spousty otázek, které se točily mimo jiné i kolem Vision Pro a jeho prodejů. A právě při této příležitosti Cook oficiálně oznámil, že se s Čínou coby s další zemí, ve které se bude Vision Pro prodávat, později v letošním roce počítá. Kdy přesně se tak stane nicméně už neprozradil a omezil se tak na svou klasickou odpověď „later this year“.

V kuloárech se nicméně šušká, že právě Asie by mohla být pro prodeje Vision Pro extrémním nakopnutím, kvůli kterému zde chce Apple odstartovat prodeje co možná nejdříve. Některé zdroje v čele s předním analytikem Ming-Chi Kuem pak tvrdí dokonce to, že sem headset dorazí snad již v dubnu či květnu, aby si jeho majitelé následně mohli užít novinky, které Apple světu představí ve visionOS 2.0 na WWDC 2024. Je nicméně otázkou, zda jsou tyto předpovědi správné. Přeci jen, kdyby bylo spuštění prodejů za rohem, možná by Cook namísto „později v tomto roce“ použil další oblíbenou frázi „brzy“, kterou Apple taktéž v souvislosti se svými produkty používá.