Víme, kolik lidí přechází z PC na Mac

V médiích se poměrně často mluví o procentu uživatelů, kteří se rozhodli z Androidu přejít na iPhone (nebo naopak). O počtu těch, kteří se rozhodli počítač s Windows vyměnit na Mac, se tak často nemluví. To ale neznamená, že v tomto směru neexistují žádné statistiky.

Společnost CIRP zveřejnila minulý měsíc podrobnou zprávu o tom, jaký podíl nových majitelů iPhonů se na území Spojených států rekrutuje z řad bývalých majitelů smartphonů s Androidem. Podrobnosti o zprávě si můžete přečíst v jednom z našich starších článků, na který odkazujeme nad tímto odstavcem. Tento týden se společnost CIRP vytasila s další zajímavou zprávou, která tentokrát pro změnu ukazuje, jaký podíl nových kupců Maců pochází z řad bývalých majitelů počítačů s Windows, Chromebooků a dalších.

Zpráva mimo jiné odhaluje, že nejoblíbenějším Macem je u uživatelů ve Spojených státech MacBook Pro. Co se týče toho, kolik lidí přešlo na Mac z počítače s operačním systémem Windows, jedná se podle zprávy společnosti CIRP o 35 %. Co se týče celkového počtu uživatelů, kteří na Mac přešli z jiné značky a jiného operačního systému, jedná se o 60 %. Společnost CIRP ve své zprávě nicméně nijak nezmiňuje, jak velký vzorek její průzkumy mají, ale pokud jsou nejnovější údaje přesné, je to pro počítače Mac od společnosti Apple působivý konverzní poměr. Zpráva se zabývá daty z roku 2023. Společnost Apple letos hned z kraje roku vydala nové MacBooky – nechme se překvapit, jak se tato skutečnost podepíše na míře přechodu z jiné značky na Mac.