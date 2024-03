Nové iPady Pro budou po spuštění prodejů nedostatkovým zbožím. Ale jen některé

Příchod nových iPadů Pro s OLED displeji se nezadržitelně blíží. Dostupnost některých modelů by však po startu jejich prodejů nemusela být ani zdaleka tak dobrá, jak by si zřejmě jablíčkáři přáli. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný analytik Ross Young, jehož zdroje patří dlouhodobě mezi jedny z nejlepších.

Youngovi se nyní podařilo zjistit konkrétně to, že s výrobou OLED displejů pro 11“ modely měli dodavatelé zprvu blíže nespecifikované problémy, kvůli čemuž nabrala výroba určité zpoždění. V současnosti se sice již vše začíná rozbíhat přesně tak, jak si Apple přál, ale vzhledem k manku, které bylo při výrobě nabráno, se nyní zdá jako poměrně pravděpodobné to, že jakmile vstoupí nové iPady Pro do prodeje, dostupnost 12,9“ modelů bude daleko lepší než jejich menších bratříčků. Pokud si tedy na 11“ model brousíte zuby, při startu předobjednávek bude klíčové být rychlý. Zejména skladové zásoby nižších úložných konfigurací se totiž prakticky 100% vyprodají velmi rychle.

Kdy přesně se nových iPadů Pro s OLED displeji dočkáme není zatím tak úplně jasné. Některé zdroje totiž předpovídaly jejich příchod po boku nové generace MacBooků Air, což se však nakonec nevyplnilo. Jako nejpravděpodobnější termín se v současnosti jeví konec března či začátek dubna, jelikož právě na toto období má Apple podle spolehlivého reportéra Marka Gurmana směřovat dokončení speciální verze iPadOS 17.4. Nicméně vzhledem k výrobnímu skluzu by nepřekvapilo ani to, kdyby bylo nakonec odhalení ještě mírně pozdrženo, než budou skladové zásoby 11“ iPadů Pro o trochu lepší než by byly v původně plánovaném termínu.