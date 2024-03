Uniklo údajné datum startu prodejů nových iPadů Air a Pro! Kdy mají dorazit?

Nedávné představení MacBooku Air M3 bylo pro mnohé uživatele do jisté míry zklamáním. Nikoliv však proto, že by Mac jako takový byl špatný, ale spíš proto, že spolu s ním očekávali i příchod nových iPadů Air a Pro, ke kterému však nakonec nedošlo. Spousta zdrojů je nicméně přesvědčená o tom, že nás od představení nových iPadů přeci jen příliš mnoho času nedělí, přičemž nyní se dokonce objevilo údajné datum spuštění jejich prodejů. A jelikož jej vynesl poměrně spolehlivý leaker, rozhodně se nejedná o nic nepravděpodobného.

Leaker MajinBu tvrdí konkrétně to, že se mu od jednoho ze zaměstnanců v Apple Storu podařilo zjistit, že na noc z 28. na 29. března je v obchodech Applu naplánována změna dekorací. A jelikož právě ta je zpravidla součástí spuštění prodejů nového produktu, je poměrně pravděpodobné, že právě v pátek 29. března spustí Apple prodeje nových iPadů Air a Pro, které by tedy představil v předešlých dnech. Dočkat bychom se jich tedy teoreticky mohli někdy mezi pondělím 25. března a čtvrtkem 28. března, avšak s tím, že nejpravděpodobnější je pondělí 25. a úterý 26. března, aby měl Apple dostatek času na veškeré přípravy.

Takto může vypadat iPad Pro (2024) ipad pro 2024 ipad pro 2024 3 ipad pro 2024 2 Vstoupit do galerie

Předělání dekorací v Apple Storech ze čtvrtka 28. na pátek 29. března nemusí samozřejmě znamenat vůbec nic. Redesigny svých obchodů Apple dělá pravidelně, aby jimi své zákazníky zaujal. Právě na konec března či začátek dubna však předpovídal velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman příchod nových iPadů, takže nynější únik termínů do této skládačky zapadá naprosto dokonale. A pokud se ptáte na to, zda by pro Apple nebyl problém start prodejů na Velký pátek, tedy náš státní svátek, odpověď je jednoduchá – nebyl. V minulosti totiž začal iPhony prodávat například na svatého Václava 28. září. Prodeje se tedy evidentně řídí jen americkým kalendářem.