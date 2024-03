Mapy.cz se dočkaly řady užitečných vylepšení! Dotknou se CarPlay i mobilu

Aplikace Mapy.cz se dlouhodobě řadí mezi nejoblíbenějších v České republice. A vzhledem k tomu, jak kvalitně zpracovaná tato aplikace přinášející na smartphony mapové podklady sesbírané tuzemským internetovým gigantem Seznam.cz, je, se vlastně ani této skutečnosti nedá divit. Seznam navíc neusíná na vavřínech a Mapy.cz neustále zlepšuje, přičemž nálož zajímavých novinek nyní vypustil i v aplikaci pro iOS.

Verze 6.38.0, která je k dispozici teprve pár hodin, toho přináší do mobilní aplikace poměrně dost nového. V detailu aktualizace uvádí Seznam konkrétně informace o těchto novinkách:

Změnili jsme pohled na mapy v CarPlay, aby už nebyl vidět horizont

Upravili jsme přechod z noční do denní mapy v navigaci pro příjemnější zážitek

Nově jsme přidali řazení do složek v Moje mapy, aby bylo možné řadit místa dle abecedy nebo vzdálenosti

Nově najdete v detailech zahraničních míst fotky z wikimedia.org

Nově ukazujeme fotografie z hodnocení uživatelů i v galerii míst

Po aktualizaci offline map v rámci aplikace najdete v Česku aktualizované skály a vrstevnice

Jak tedy můžete sami vidět, verze 6.38.0 je jednou z největších aktualizací za poslední měsíce, tedy minimálně co se počtu novinek týká. Jinak bychom ale v předešlých měsících našli určitě hned několik novinek, které byly co do zajímavosti určitě lákavější, Například před třemi měsíci se Mapy.cz naučily sdílet svoji polohu (respektive polohu uživatele) s ostatními. Před tři čtvrtě rokem do nich zase dorazila možnost požádat si o vygenerování objízdné trasy v případě náhlých komplikací na trase. Jak tedy můžete sami vidět, Seznam svůj mapový klenot zásobuje zajímavými novinkami opravdu znamenitě.