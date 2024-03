Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost: Deník, dokonalé připomínky a parťák pro milovníky kávy

Wishzard

Ještě jste nenašli ideální aplikaci pro připomínky? Vyzkoušejte Wishzard. Wishzard je aplikace pro upomínky, pomocí které lze nastavit připomínky čehokoli. Připomínky jsou odesílány do aplikace WhatsApp, protože většina populace se nyní spoléhá na WhatsApp pro všechno. Jediné, co musíte udělat, je vytvořit připomínku výběrem data – připomenutí přijdou přímo do aplikace WhatsApp.

Aplikaci Wishzard stáhnete bezplatně zde.