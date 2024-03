Chcete si Spotify předplatit přes aplikaci na iPhonu? Máte zatím stále smůlu

Společnost Spotify na začátku tohoto roku představila verzi své aplikace pro iPhone, která uživatelům umožní předplatit si tarify bez reklam přímo v aplikaci. Navzdory dramatickým změnám vynuceným zákonem o digitálních trzích a obří pokutě ve výši 2 miliard dolarů od EU společnost Spotify údajně prozatím změnila názor.

Server The Verge tento týden uvedl, že Spotify místo toho do své aplikace v EU přidá pouze formulaci, která popisuje různé úrovně a ceny předplatného. Pokud to Apple schválí, budou moci uživatelé aplikace Spotify přejít na web, kde lze předplatné zakoupit. Apple již povolil Spotify a dalším aplikacím, které nabízejí obsah, aby ze svých aplikací odkazovaly na web. Rozhodnutí EU z tohoto týdne však dává společnosti Spotify větší flexibilitu při popisu úrovní a cen předplatného.

Společnost Apple si v prvním roce bere 30 % příjmů z předplatného aplikací prostřednictvím obchodu App Store. U předplatného, které zůstane zachováno po roce, se podíl snižuje na 15 %.

V rámci operačního systému iOS 17.4 budou mít Spotify a další společnosti, které poskytují služby uživatelům v EU, k dispozici nové způsoby, jak konkurovat App Storu, protože zákon o digitálních trzích nařizuje Applu, aby umožnil podporu alternativních tržišť. Spotify se zatím snaží vyhýbat spolupráci s Applem, a to i přesto, že společnost Apple provedla změny v pravidlech, aby se lépe vyhovělo konkurenčním službám. Například Spotify nevyužívá integraci se Siri na iPhonech a HomePodech, na rozdíl od Pandory a dalších aplikací.