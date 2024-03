Spotify nově „předpovídá budoucnost“. Vyzkoušejte to i vy!

Hudební streamovací služba Spotify se těší po celém světě nebývalé oblibě a to mimo jiné i proto, že čas od času svým uživatelům přináší zajímavé nové funkce. Ty jsou sice leckdy úplně k ničemu, přesto však dokáží zabavit, pobavit či potěšit. Přesně tak by se dala popsat i novinka s názvem Song Psychic, která se -jak již její název napovídá – točí kolem psychiky. Konkrétně vám přes ní chce Spotify pomáhat v rozhodování v nejrůznějších situacích či vám odpovídat na různé otázky, které máte v hlavě a to jak jinak než hudbou. A co víc, jednou z možností je dokonce i předpovídání vaší budoucnosti! Jasně, jedná se jen o legrácku, která není v žádném případě podložena nějakým hlubším vědeckým experimentem, ale přesto dokáže zaujmout.

Jak si nechat předpovědět budoicnost od Spotify