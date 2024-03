Odpověď na otázku, v kolik vyjde iOS 17.4 a další nové OS Applu – ať už dnes (což je velmi pravděpodobné), nebo v dalších dnech – je svým způsobem extrémně jednoduchá. Kalifornský gigant totiž časy vydávání svých updatů nikterak nemění již řadu let a tudíž můžeme na 99,9 % říci, že se tak stane v 19:00 našeho času. Jednu desetinu procenta si pak necháváme v záloze pro případ, že by se na straně Applu objevily nějaké komplikace například na jeho serverech, které by publikaci updatů pozdržely. V takovém případě už se na nějaké časy neohlíží, ale snaží se „jen“ zpřístupnit update co možná nejdříve po 19. hodině. Nicméně vzhledem k tomu, že je iOS 17.4 a další nové verze OS velmi očekávaný, je pravděpodobné, že na technické přípravě serverů si dal Apple i tentokrát velmi záležet a problémů by se tak měl vyhnout.

Pokud se pak ptáte na to, jak si můžeme být dnešním vydáním takřka 100% jistí, pak je to kvůli tomu, že zítra vejde na území EU v platnost nový zákon o digitálních trzích, který Applu nařizuje na území Evropské unie změnit řadu prvků v systému. A jelikož by se Applu mohlo zpoždění zavedení těchto změn krutě nevyplatit kvůli pokutám a tak podobně, je pravděpodobné, že nebude chtít čekat do poslední chvíle a systém vypustí alespoň s drobným předstihem, čímž si zajistí, že kdyby byl s vypuštěním problém, stále má k dispozici čas na nápravu.