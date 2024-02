Všechny novinky, které přinese příští týden iOS 17.4 na iPhony

Již na příští týden si Apple naplánoval vydání čtvrté majoritní verze operačního systému iOS 17. A pokud si myslíte, že už předešlé systémy byly vskutku zajímavé, pak vám z iOS 17.4 dost možná takříkajíc spadne brada. To proto, že do něj musel kalifornský gigant kvůli zákonu o digitálních trzích na území Evropské unie nasadit i řadu prvků, se kterými nesouhlasí, avšak kdyby se v systému neobjevily, hrozila by mu na území Evropské unie velká pokuta a v krajním případě údajně i zákaz činnosti. Nelze se proto absolutně divit tomu, že se jsou minimálně evropští jablíčkáři na iOS 17.4 velmi zvědaví a jeho vydání s velkými očekáváními vyhlíží. Pojďme se proto podívat na to, co vše se v něm objeví – tedy alespoň podle poznámek Applu.

iOS 17.4 novinky

(jedná se o oficiální poznámky k aktualizaci, které Apple zveřejnil spolu s vydáním RC bety iOS 17.4.)

Emoji

V emoji klávesnici jsou nyní k dispozici nové emoji houby, fénix, limetka, přetržený řetěz a třesoucí se hlava.

18 emoji lidí a těl přidává možnost dívat se na ně oběma směry

Podcasty Apple

Přepisy umožňují sledovat epizodu pomocí textu, který se zvýrazňuje synchronizovaně se zvukem v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině

Text epizody lze přečíst celý, vyhledat v něm slovo nebo frázi, klepnutím na něj přehrát od určitého bodu a používat funkce pro usnadnění přístupu, jako je Velikost textu, Zvýšení kontrastu a VoiceOver.

Tato aktualizace obsahuje následující vylepšení a opravy chyb:

Rozpoznávání hudby umožňuje přidávat identifikované skladby do seznamů skladeb a knihovny Apple Music a také do Apple Music Classical.

Siri má novou možnost oznamovat přijaté zprávy v libovolném podporovaném jazyce

Ochrana před odcizením zařízení podporuje možnost zvýšeného zabezpečení ve všech lokalitách

Stav baterie v Nastavení zobrazuje počet cyklů baterie, datum výroby a první použití u modelů iPhone 15 a iPhone 15 Pro

Identifikace hovorů zobrazuje název firmy, logo a název oddělení ověřený společností Apple, pokud je k dispozici

Aktualizace pro firmy ve Zprávách pro firmy poskytují důvěryhodné informace o stavu objednávek, oznámeních o letech, upozorněních na podvody nebo jiných transakcích, které si zvolíte

Virtuální čísla karet Apple Cash umožňují platit Apple Cash u obchodníků, kteří zatím nepřijímají Apple Pay, zadáním čísla z Peněženky nebo pomocí funkce Safari AutoFill.

Opravuje problém, při kterém jsou obrázky kontaktů v aplikaci Najít

Opravuje problém u uživatelů dvou SIM karet, kdy se telefonní číslo změní z primárního na sekundární a je viditelné pro skupinu, které poslali zprávu.

Je poměrně zajímavé, že se v poznámkách k aktualizaci neobjevují informace o možnosti instalace aplikací z jiných zdrojů než App Store, možnosti nastavit si jako výchozí prohlížeč jinou aplikaci než Safari a tak podobně. S těmito novinkami se přitom u iOS 17.4 počítá, jak ostatně Apple sám nedávno oznámil. Určitým vysvětlením by mohlo být, že poznámky k aktualizaci, které jsou u vývojářské RC bety iOS 17.4 k dispozici, jsou primárně pro USA a tedy nereflektují novinky v Evropě. Možné je ale i to, že se s nimi Apple prostě v popisu aktualizace vůbec chlubit nebude, jelikož se v minulosti nechal již několikrát slyšet, že s nimi nesouhlasí a zavádí je jen kvůli tlaku ze strany Evropské unie. Uživatelé tedy dost možná budou tyto novinky objevovat nárazově procházením systému. A jak vnímáte možnost instalovat aplikace z jiného zdroje než App Store, přenastavení si výchozího prohlížeče či odemčení NFC pro platební aplikace vy?