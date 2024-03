První výkonnostní test nového MacBooku Air M3 je tu! Jak si novinka vede?

Včerejší představení MacBooku Air M3 bylo sice do jisté míry překvapivé, na druhou stranu však také svým způsobem vymodlené. To proto, že čip M3 pro tento stroj ukázal Apple již relativně dávno a všem proto bylo jasné, že příchod MacBooku Air, který jím bude osazen, nemůže být příliš vzdálen, což se nyní ostatně potvrdilo. A díky prvnímu výkonnostnímu testu, na který jako první upozornil portál MySmartPrice, už máme nyní jasno i v tom, jak na tom novinka výkonnostně přesně je.

Výkon nového MacBooku Air M3 není ve výsledku žádným překvapením. To proto, že čip Apple M3 si svou premiéru odbyl již loni na podzim coby jedno ze srdcí použitých v MacBoocích Pro. Benchmarkové výsledky změřené jako již tradičně přes nástroj Geekbench tedy odhalují dle očekávání to, že jsou základní MacBooky Air M3 a Pro M3 výkonnostně rovnocenné. V řeči čísel to znamená, že MacBook Air M3 se 16GB RAM dosáhl v testu 3157 bodů na jedno jádro a 12020 bodů na více jader.

Pokud vás pak zajímá srovnání s MacBookem Air M2 se 16GB RAM, ten ve stejném testu zaznamenává zhruba o 20 % nižší skóre na jedno jádro a o 18 % nižší skóre na více jader. Co se pak týče MacBooku Air M1, ten má průměrné skóre na jedno jádro 1706 bodů, zatímco na více jader 7420 bodů. Výkonnostní skok na M3 zde tedy bude již opravdu citelný, což ostatně slibuje i Apple, dle kterého by si měli uživatelé polepšit až o 60 %. Zda rozdíl majitel MacBooku Air M1 reálně pozná budeme nicméně již brzy testovat i my, takže pokud právě přemýšlíte nad tím, zda z M1 na M3 přejít či nikoliv, na našem magazínu vám poskytneme co nejdříve odpověď.