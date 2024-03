MacBook Pro M3 se podpory více displejů přece jen dočká

Apple včera představil nový MacBook Air M3. V tiskové zprávě, jejímž prostřednictvím tuto skutečnost oznámil, Apple mimo jiné také uvádí, že novinka nabízí podporu až dvou externích displejů, byť za velice specifických podmínek. V souvislosti s touto novinkou z pochopitelných důvodů vyvstaly otázky, zda tuto možnost nabídne i MacBook Pro M3.

Je to vůbec poprvé, co MacBook Air s čipem M3 disponuje schopností pohánět až dva externí monitory najednou – byť za cenu toho, že jeho víko musí být celou dobu zavřené. I navzdory tomuto kompromisu se jedná o velkou výhodu pro uživatele, kteří ocení přenosnost na cestách a velké displeje v kanceláři. Vzhledem k tomu, že MacBook Pro M3, který byl představen loni v říjnu, je osazen stejným čipem, nabízí se otázka, zda i on nabídne podporu více displejů. Ukázalo se, že tomu tak skutečně bude.

Společnost Apple potvrdila redaktorům serveru 9to5Mac, že 14″ MacBook Pro M3 z loňského října získá podporu pro připojení dvou externích displejů při práci se zavřeným víkem. Funkce bude fungovat stejně jako u nového MacBooku Air M3. Zatím nejsou známy žádné podrobnosti o tom, která aktualizace tuto podporu přinese. Operační systém macOS Sonoma 14.4 je stále ve vývojářské a veřejné beta verzi.

MacBook Air i MacBook Pro mají s podporou více displejů zajímavou nedávnou historii. Doposud Apple u čipů M1 až M3 omezoval podporu externích monitorů na jeden monitor i při zavřeném víku. Skutečná podpora více displejů byla omezena na modely M1 Pro a vyšší. Mac mini byl tak trochu výjimkou. Mac mini nemá vestavěný displej, který by bylo možné řídit, a pracuje až se dvěma externími monitory. Varianty M1 a M2 jsou vybaveny portem HDMI, který je schopen připojit druhý displej. Před přechodem na křemíkové počítače Apple podporovaly moderní MacBooky Air kromě vestavěného displeje i dva externí. Apple tuto úroveň podpory pro řadu MacBook Air stále neupřednostnil.