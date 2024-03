Vždy je lepší mít v ruce něco než nic, říká kardioložka o EKG u Apple Watch

Když jsem byl naposledy u své kardioložky a dělala mi zátěžové EKG, přišla řeč i na Apple Watch a jejich měření pomocí EKG. To vůbec nezatracuje a naopak má pro všechny jasný vzkaz – je lepší mít jakýkoli záznam, než žádný. Rozdíl mezi klasickým EKG a tím, co nabízí Apple Watch nebo jiné chytré hodinky je v počtu takzvaných svodů. Zatímco lékaři využívají takzvané dvanáctisvodové EKG, Apple Watch nabízí pouze jeden jediný svod.

Problém je v tom, že to, co se v případě klasického lékařského EKG nemusí projevit na jednom svodu, se může projevit na dalších, případně se některé vzácné věci mohou objevit pouze na jednom a na ostatních nikoli. Právě proto lékařské EKG nabízí dvanáct svodů, aby se projevilo vše, co vaše srdce trápí. Ovšem jak mi potvrdila moje kardioložka, je vždy, když se vám stane něco, co podle vás souvisí se srdcem, dobré udělat si na Apple Watch nebo jiných hodinkách EKG. Pokud je to tak velký problém, že jej intenzivně pociťujete, jako například fibrilace nebo tachykardie, pak by měl tento problém zachytit i jeden svod.

Dle jejích slov je vždy dobré mít něco než nic a proto v případě jakéhokoli problému neváhejte, udělejte si EKG pomocí Apple Watch a zašlete jeho graf vašemu kardiologovi. Minimálně vám poté udělá své EKG, případně vám nasadí takzvaného holtera a zjistí, zda opravdu máte nějaký problém, nebo je vše v pořádku.