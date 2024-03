Apple pozastavil vývoj jedné z klíčových novinek budoucích Apple Watch!

Poslední dny Applu se nesou ve znamení zásadních rozhodnutí. Zatímco nedávno svým zaměstnancům interně oznámil zrušení více než 10 let trvajícího vývoje Apple Car, před pár hodinami zmrazil další důležitý projekt, na kteří se mnozí jablíčkáři velmi těší. Řeč je konkrétně o nasazeni microLED displeje na Apple Watch Ultra, který měl zcela zásadním způsobem změnit to, jak zvládají zobrazovat obsah. Přestože ještě nedávno předpovídali analytici příchod těchto hodinek zhruba do dvou let, zřejmě se tak stane později.

Vyplývá to alespoň z čerstvého prohlášení společnosti AMS ORSAM, která měla být hlavním dodavatelem microLED displejů pro Apple Watch. Ta oznámila konkrétně to, že se chystá přehodnotit svou strategii ohledně microLED displejů, jelikož byl neočekávaně zrušen naprosto klíčový projekt pro další roky. Ačkoliv výrobce přímo nejmenoval Apple, je víceméně jasné, že hovoří právě o něm. Přeci jen, právě s Applem je nasazení microLED displejů nejvíce skloňováno.

Podle informací analytiků z Display Supply Chain Consultants, které se podařily získat portálu MacRumors, stojí za zrušením plánů Applu na brzké použití microLED displejů u Apple Watch extrémně vysoká cena spolu s nízkou procentuální úspěšností výroby těchto panelů. V současnosti proto nemá smysl s OSRAMem dál spolupracovat a jedinou možností je tak najít nového dodavatele, což však bude velký problém. microLED displeje jsou totiž stále velmi mladou technologií, na jejíž výrobu si troufá jen velmi málo společností. Jejich panely by navíc musely projít dlouhým testováním a celkově je tak jasné, že pokud se microLED na Apple Watch Ultra objeví, bude to podstatně později než v roce 2025 či 2026 – tedy alespoň podle analytiků.