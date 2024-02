Láká vás Apple Vision Pro? V této zemi si jej můžete půjčit za 300 Kč na hodinu

Headset Apple Vision Pro se prozatím prodává pouze na území Spojených států, zájem o něj ale projevují uživatelé po celém světě, a Čína není v tomto směru výjimkou. Server 9to5Mac tento týden informoval o tom, že řada podnikavců v Číně nabízí pronájem Vision Pro, aby uspokojili poptávku po vyzkoušení produktu, který je v současné době k dispozici ke koupi pouze v USA.

Jedna z půjčoven tohoto typu se chlubí, že od svého spuštění jen pár dní po zahájení prodeje headsetu Vision Pro má více než deset tisíc zákazníků. List South China Morning Post (SCMP) v této souvislosti uvádí, že v pondělí byl možné najít hned desítky inzerátů půjčoven v Pekingu, Šanghaji, Xianu v centrální provincii Shaanxi a Nanjingu ve východní provincii Jiangsu. Pekingský VR startup Vision Space provozuje několik kamenných poboček, které umožňují zákazníkům vyzkoušet si zařízení za 98 jüanů na hodinu, což je v přepočtu zhruba něco málo přes 300 korun. Do největší z nich, která se nachází v obchodním centru Hopson One ve východním Pekingu, přišlo od 4. února více než 10 000 zákazníků, uvedl zakladatel a šéf společnosti Song Lei.

Fotogalerie Apple vision Pro Vision Pro bryle vision pro Vision Pro bryle Cena Vision Pro v ČR Cena Vision Pro v ČR vision pro magsafe Vision Pro apple_vision_pro Apple vision Pro senzory Vstoupit do galerie

Ceny za zapůjčení VisionPro jsou různé, a sahají od zmíněných 300 korun za hodinu až po celodenní pronájem, který uživatele vyjde v přepočtu zhruba na 4800 korun za den. V USA Apple nabízí bezplatné demo sezení a zákazníci si mohou náhlavní soupravu zakoupit a poté ji do 14 dnů vrátit a dostat zpět plnou částku. Pro ty, kteří si zařízení pronajímají, se zdá, že je to potenciálně schůdný způsob, jak získat Vision Pro zdarma, přičemž jeden člověk uvedl, že má plně obsazeno a očekává, že se mu během prvních tří měsíců vrátí celá cena zařízení. Jedinou potenciální překážkou tohoto plánu je možnost, že společnost Apple rozšíří zařízení do Číny dříve, než si na ně pronajímatelé vydělají. Generální ředitel Tim Cook slíbil, že Vision Pro se v Číně začne prodávat již brzy. Podle jedné zprávy by to mělo být v dubnu nebo květnu. I tak by příjmy z pronájmu plus z dalšího prodeje měly stačit na to, aby se jednalo o ziskový podnik.