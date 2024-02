Jablíčkáři začínají vracet Vision Pro! Jaké jsou hlavní důvody?

Vision Pro je sice bezesporu jedním z nejzajímavějších produktů Applu posledních let, ne každému však sedí natolik, že si jej chce po pořízení nechat. Ostatně, stačí se podívat na nejrůznější diskuzní fóra a sociální sítě a hned je každému jasné, že Apple právě v těchto dnech řeší první větší vlnu vracení tohoto headsetu. Proč?

Nedá se sice vyloženě říci, že by vracení Vision Pro probíhalo ve velkém, na druhou stranu při pohledu na diskuzní fóra a sociální sítě však nelze říci ani to, že by se jednalo naprosto výjimečný jev. Jedním dechem je ale třeba dodat, že minimálně z hlediska načasování se není čemu divit – zítra tomu totiž budou přesně 2 týdny od startu prodejů Vision Pro, což je doba, po kterou Apple umožňuje zakoupený produkt vrátit. Jablíčkáři, kteří po něm sáhli hned v první den a nejsou s ním úplně spokojeni, jej tedy logicky musí vracet právě v tomto období, což může do jisté míry celou záležitost „nafukovat“. Navíc je jasné, že stejně jako všude, i zde se našli uživatelé, kteří od prvopočátku nepočítali s tím, že si headset nechají, ale zkrátka si jej jen od Applu na dva týdny za „vratnou kauci“ ve výši 3500 dolarů půjčili.

Půjdeme-li však přímo po konkrétních důvodech toho, proč se někteří majitelé svých headsetů zbavují, jedním z těch nejzásadnějších je pohodlí. Na diskuzních fórech se objevují stížnosti konkrétně na bolesti hlavy, vyvolávání nevolností z pohybu, vysokou hmotnost brýlí situovanou vepředu, kvůli čemuž namáhá headset krční páteř, či podráždění očí. Jen pro zajímavost, právě kvůli těmto důvodům vrací svůj Vision Pro i Parker Ortolani píšící pro The Verge, jehož recenze Apple produktů jsme vám v minulosti už několikrát přinesli v souhrnech. Parkera nejvíc trápí zarudnutí očí a jejích pálení, což je však věc, se kterou bojují všechny headsety už léta. Apple tedy v tomto směru nelze vlastně za nic vinit, jelikož zkrátka jen přišel s produktem, jehož vlastnosti takové prostě jsou.

„Přestože je používání Vision Pro vskutku tak kouzelné, jak jsem si vysnil, bylo pro mě prostě strašně nepohodlné a to i při jeho používání krátkou dobu. Vadila mi hmotnost i konstrukce řemínků, kvůli čemuž jsem se po chvíli skoro až bál headset nosit,“ napsal na svůj účet na X Parker s tím, že headset vrátí.

Bohužel, v tomto směru není ani zdaleka sám, byť se někteří jablíčkáři na problémy headsetu jako takového dívají ještě trochu jiným směrem. Poukazují například na to, že určitým zádrhelem je i cena, která je natolik vysoká, že do jisté míry vyvolává v uživatelích očekávání o dokonalosti daného produktu. Kvůli tomu jsou tak někteří jeho hmotností i jinými nedostatky zklamáni s tím, že jej vrací ve výsledku hlavně kvůli tomu, že za takto vysokou cenu chtějí daleko komfortnější zařízení a nejsou ochotni si zvykat na hmotnost, kterou má nynější generace.

Není to však jen zpracování, které vede některé uživatele k vrácení headsetu. Stížnosti se objevují i na konto produktivity, která není dle pár majitelů na takové úrovni, kterou očekávali podle prezentací Applu. Stížnosti se kupí jak na množství obsahu a celkových možností, tak třeba i na práci s okny a správu souborů.

Kritiku si neodpustil třeba ani vedoucí manažer správy a moderování komunit Googlu, dle kterého je právě práce s okny překážkou v produktivitě, protože narozdíl od klasického počítače vás okna daleko víc rozptylují a je složitější s nimi dělat multitasking. Některé typy souborů pak visionOS dle něj vůbec nepodporuje, kvůli čemuž je tak jeho využití taktéž omezeno. A konečně, práce ve Vision Pro obecně podle něj není určitě jednodušší než práce s klasickou myší a klávesnicí, i když si u toho připadáte jako ve sci-fi filmu.

Nutno dodat, že ačkoliv se samozřejmě na Vision Pro objevují i negativní ohlasy, spousta uživatelů je z nich naprosto nadšená a využívá je i tak, jak zřejmě samotný Apple nečekal, že jej využívat budou. Poměrně zajímavé je pak to, že lidé, kteří nynější generaci vrací, už nyní říkali, že na produkt jako takový určitě nezanevřeli a do druhé či některé z příštích generací rádi půjdou, vyřeší-li to, co je trápí nyní.