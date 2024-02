Holky z OnlyFans obelstily Instagram! Stačil tento trik a ukazují prsa bez blokace

Mysleli jste si, že pravidla Instagramu jsou natolik striktní, že zveřejnění jakéhokoliv lechtivějšího obsahu na něm je naprosto nemyslitelné? Popravdě řečeno, my jsme si totéž mysleli až do dnešního dne také. Ostatně, éterem se v minulosti prohnaly spousty příběhů modelek, ale leckdy i obyčejných uživatelek, kterým Instagram smazal jejich fotky v plavkách a tak podobně, přestože vůbec vyzývavé nebyly. Nyní se však skoro až chce slovy klasika říci, že někde udělali soudruzi z NDR chybu. Instagram totiž plní v posledních dnech Reels, na kterých jsou zcela odhalena prsa modelek z OnlyFans a blokace zatím nepřichází – tedy alespoň ne v takové míře, kterou by svět zaznamenal.

Tvůrkyně z OnlyFans objevily podle všeho fintu, která jim umožňuje na Instagram svá nahá prsa propašovat, aniž by byly algoritmem či přímo lidským moderátorem Instagramu zablokovány. Jedná se přitom o fintu naprosto jednoduchou. Zdá se totiž, že Instagram neblokuje videa kojících žen a to ani v případě, že při kojení jejich potomka vykoukne bradavka. Právě toho využily tvůrkyně pro OnlyFans, které si ve velkém pořídily reborn panenky (tedy panenky, které vypadají prakticky jako živá miminka). Ty na videích na oko kojí, ale hlavním účelem je samozřejmě divákům ukázat to, jaká mají prsa. A jak už asi čekáte, po rozkliknutí jejich profilu naleznete v popisu odkaz na jejich OnlyFans.

Zdá se, že tento trik zvládají tvůrkyně z OnlyFans využívat již relativně dlouho. Když jsme totiž na účty, které tento styl obsahu nyní zveřejňují, procházeli, nebyl problém nalézt i videa starší než dva týdny. Jak už to navíc u podobného typu kontentu bývá, jednotlivé tvůrkyně na sebe ve velkém odkazují a vytváří tedy obří síť obsahující nepřeberné množství jednotlivých instagramových účtů, na kterých jsou k vidění nahá prsa. Evidentně tedy na této sociální síti trik již nějakou dobu frčí a je proto dost zarážející, že si jej její správci zatím nevšimli. Jak už totiž zaznělo výše, nahota je na Instagramu zakázána a podobný obsah by tak na něm k vidění být v žádném případě neměl.