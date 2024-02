EU prověří jednu z nejkontroverznějších novinek z iOS 17.4

Není to tak dávno, co se majitelé jablečných smartphonů radovali z možnosti umístit si na plochu svých iPhonů webové aplikace. Společnost Apple se ale nedlouho poté rozhodla v tichosti provést poměrně kontroverzní krok, který ovšem neunikl Evropské komisi.

Po vydání druhé beta verze operačního systému iOS 17.4 vyšlo najevo, že společnost Apple omezila funkčnost webových aplikací v zemích EU. Webové aplikace se již nemohou spouštět z domovské obrazovky ve vlastním okně nejvyšší úrovně, které zabírá celou obrazovku, a jsou odsunuty na jednoduchého zástupce s možností otevřít je místo toho v prohlížeči Safari. Kritici tvrdí, že tento krok podkopává roli webových aplikací jako životaschopné alternativy k nativním aplikacím v systému iOS.

Regulátoři hospodářské soutěže EU minulý týden zaslali vývojářům otázky, aby zjistili dopad této změny, což je zřejmě považováno za předzvěst hloubkové sondy. Evropská komise svou kontrolu potvrdila deníku Financial Times: „Skutečně se zabýváme balíčky pro dodržování předpisů u všech, včetně společnosti Apple. V této souvislosti se zabýváme zejména otázkou progresivních webových aplikací a můžeme potvrdit zaslání žádostí o informace společnosti Apple a vývojářům aplikací, kteří nám mohou poskytnout užitečné informace pro naše posouzení.“

Společnost Apple tvrdí, že změnu fungování webových aplikací v systému iOS musela provést, aby vyhověla zákonu EU o digitálních trzích (DMA), a argumentuje tím, že prohlížeče třetích stran používané s webovými aplikacemi v Evropě by mohly uživatele vystavit nezákonným bezpečnostním rizikům a rizikům pro soukromí. Domnívá se, že úpravy se dotknou pouze malého počtu uživatelů. Případná kontrola webových aplikací by mohla přijít 6. března po uplynutí lhůty, v níž má společnost Apple splnit požadavky zákona DMA, ale formálnímu řízení by se dalo zabránit, pokud společnost Apple učiní další ústupky.