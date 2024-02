iOS 17.4 zabije na iPhonech webové aplikace!

iOS 17.4 bude jedním z nejvíce zlomových verzí iOS v jeho historii. To proto, že na území Evropské unie zpřístupní možnost instalovat na iPhony aplikace i z jiných zdrojů než je App Store spolu s řadou dalších typově podobných ústupků, které vyžaduje nový zákon o digitálních trzích přijatý Evropskou unií. A jak se minimálně v betách iOS 17.4, které jsou již venku, ukazuje, otevření systému s sebou přinese minimálně jedno omezení doposud fungující možnosti. Řeč je konkrétně o webových aplikacích.

K vytvoření webové aplikace se doposud vývojáři uchylovali v případě, že jim Apple odmítl jejich aplikaci schválit v klasické verzi pro App Store například z důvodu, že jeho podmínky zakazovaly daný typ a tak podobně. Jako webové aplikace tedy doposud fungovaly například herní streamovací služby, které se do App Store nedostaly právě kvůli jeho striktním pravidlům. To se však nyní s příchodem iOS 17.4 změní, jelikož Apple jednak změnou pravidel App Store umožňuje herním streamovacím službám vstup s plnohodnotnou iOS aplikací a jednak by mohli vývojáři vše vyřešit „po vlastní ose“ skrze alternativní obchod s aplikacemi, do kterého by streamovací aplikaci umístili. Právě kvůli těmto možnostem se proto Apple dle všeho rozhodl, že s podporou webových aplikací skončí a to právě příchodem iOS 17.4.

Uživatelé, kteří doposud webové aplikace využívali, hlásí po instalaci prvních dvou bet iOS 17.4, že tyto typy aplikací nejde přidat na plochu jejich iPhonu a co víc, ty stávající již není možné spouštět. Svým způsobem se však není čemu divit. Oproti klasickým aplikacím totiž byly ty webové v lecčem omezené a pro uživatele proto mělo vždy daleko větší smysl sáhnout po těch z App Store, pokud to bylo možné. Zaříznutím tohoto typu aplikací se tedy Apple do jisté míry pokusí o zvýšení úrovně softwaru, který na iPhonech poběží.