Už žádné trapasy. iOS 17.4 konečně umožní vypnout tuto otravnou funkci FaceTime

Ne všechny funkce, které Apple přidá do svých operačních systémů, jsou vyloženě dobré. Skvělým příkladem je třeba spouštění nejrůznějších animací v návaznosti na gesta rukou, která dorazila s příchodem iOS 17, iPadOS 17 a macOS Sonoma do videohovorů přes FaceTime. Na jednu stranu se sice jedná o zajímavý efekt, na stranu druhou však o věc, která nemusí být vždy úplně vhodná. I přesto však tuto možnost Apple do výchozího nastavení vložil zapnutou, čímž alespoň podle příspěvků na sociálních sítích způsobil řadu trapasů. To se však nyní konečně změní.

Jelikož si spousta uživatelů stále neuvědomuje, že je funkce ve výchozím nastavení zapnutá a její vypnutí navíc není tak úplně intuitivní (je totiž nutné jej provést přes ovládací prvky kamery v ovládacím centru poté, co spustíte aplikaci FaceTime), rozhodl se Apple tento prvek v iOS 17.4 ve výchozím nastavení deaktivovat, přičemž totéž umožní i aplikacím třetích stran vydáním nového API. Díky tomu by se tak již nemělo stávat, že budou uživatelé spouštět nevědomky animace skrze svá gesta a tím narušovat tón vidokonference. Přeci jen, spustit za sebou při formální schůzce po zdvižení dvou palců před kameru velkolepý ohňostroj nepůsobí úplně dobře, stejně jako za sebou nechat padat konfety. Právě s ohledem na celou záležitost je tak skoro až překvapivé, že se Apple k podobnému kroku uchyluje až nyní.