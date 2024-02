Foťáky iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max se od sebe letos lišit nebudou

Do představení nové generace iPhonů sice zbývá ještě pěkných pár měsíců, už nyní však o nich víme nepřeberné množství detailů. Některé jsou pak na sobě nezávislými zdroji i potvrzovány, díky čemuž je tak lze brát svým způsobem za hotovou věc. Přesně to je i případ fotoaparátů pro iPhony 16 Pro (Max), kterým se nyní podívali „na zoubek“ analytici ze společnosti TrendForce. A my díky nim tak víme, že si letos přijdou na své skutečně všichni bez rozdílu.

Zdroje analytiků výše zmíněné společnosti přišly konkrétně s tím, že pětinásobný optický zoom, který je v současnosti exkluzivitou jen pro iPhone 15 Pro Max, se letos skutečně rozšíří i na menší iPhone 16 Pro. U iPhone 16 Pro Max pak zůstane tento optický zoom zachován, přičemž se nepočítá ani s žádnými jinými změnami, kterými by tento model Apple odlišil od řady 16 Pro. Po roce rozdílu bude tedy iPhone 16 Pro a 16 Pro Max z hlediska fotoaparátu opět stejný, jako tomu bylo i u řady 14 Pro, 13 Pro a starších. Fanoušci menších telefonů tedy můžou v tomto směru jásat – kvůli tomu nejlepšímu foťáku, co bude k dispozici, totiž nebudou muset přecházet na pro ně nekomfortní velké telefony.