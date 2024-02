Čím dál častěji se nás v komentářích ptáte na to, kdy vyjde iOS 17.4 pro veřejnost, který na iPhony přinese řadu zásadních změn v čele s možností instalovat aplikace z jiného zdroje než je App Store a tak podobně. Odpověď na tuto otázku sice bohužel zatím oficiálně neznáme, vzhledem k celé řadě okolností lze již nyní zhruba odhadnout, kdy se tak stane. Jak to tedy s vydáním systému vypadá?

Kdy vyjde iOS 17.4

Obecně se dá říci, že majoritní updaty pro své systémy testoval v minulosti Apple na čtyři až pět betaverzí, přičemž například iOS 17.1 byl otestován na čtyři bety (tři standardní a jedna finální) a iOS 17.2 na pět (čtyři standardní a jedna finální). A jen pro představu, iOS 17.4 je nyní teprve ve 4. betě, která vyšla minulý týden. Tentokrát je tu však jedna důležitá věc. Na území Evropské unie totiž vstoupí již příští středu 6. března v platnost nový zákon o digitálních trzích, kterému musí Apple citelně přizpůsobit systém. V opačném případě by se totiž vystavil drakonickým pokutám, které zcela určitě riskovat na takto důležitém trhu nechce. Je proto jasné, že iOS 17.4 MUSÍ vyjít nejpozději v úterý 5. března.

Budeme-li brát tento fakt v potaz, stejně jako to, že je nyní iOS 17.4 ve 4. betě, pak se dá očekávat, že v nejbližších dnech vypustí Apple RC verzi iOS 17.4 coby finální verzi tohoto systému, na kterou příští pondělí 4. března či úterý 5. března naváže skrze veřejnou verzi iOS 17.4 a další nové OS.

V kolik vyjde iOS 17.4

Odpověď na otázku, v kolik hodin vyjde iOS 17.4 a další nové OS Applu je svým způsobem extrémně jednoduchá. Kalifornský gigant totiž časy vydávání svých updatů nikterak nemění již řadu let a tudíž můžeme na 99,9 % říci, že se tak stane v 19:00 našeho času. Jednu desetinu procenta si pak necháváme v záloze pro případ, že by se na straně Applu objevily nějaké komplikace například na jeho serverech, které by publikaci updatů pozdržely. V takovém případě už se na nějaké časy neohlíží, ale snaží se „jen“ zpřístupnit update co možná nejdříve po 19. hodině. Nicméně vzhledem k tomu, že je iOS 17.4 a další nové verze OS velmi očekávaný, je pravděpodobné, že na technické přípravě serverů si dal Apple i tentokrát velmi záležet a problémů by se tak měl vyhnout.