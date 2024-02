Meta a Microsoft chtějí po EU, aby ještě více zavařila Applu

Již za pár dní vstoupí na území Evropské unie v platnost nový zákon o digitálních trzích, který dost zásadně změní celou řadu věcí. Například WhatsApp se bude muset otevřít komunikátorům třetích stran a to jak pro přijímání, tak i odesílání zpráv a ani Apple neunikne řadě změn, které po něm bude nový zákon EU vyžadovat. Řeč je například o zprovoznění podpory iOS instalace aplikací mimo App Store, možnosti nastavit si vlastní výchozí webový prohlížeč či nutnosti odemknout NFC čip v iPhonu platebním službám třetích stran. Všechny tyto novinky ostatně již Apple před nedávnem skrze tiskovou zprávu oznámil s tím, že na iPhony dorazí spolu s iOS 17.4 na začátku března. Jak se však nyní zdá, možná bude muset „přitvrdit“. Jeho konkurenci se totiž zdají tyto změny stále málo.

Nejdiskutovanější změnou, která se na iPhony chystá, je bezesporu možnost instalace aplikací z jiného zdroje než je App Store. Tuto novinku totiž odsuzují jak mnozí jablíčkáři, tak i vývojáři, kvůli kterým ji EU paradoxně zavedla. Problém je však v tom, že pojetí podpory, ke kterému se Apple rozhodl, je pro ně stále velmi nevýhodné a tak ve velké míře raději setrvají v App Store, než aby si vytvořili vlastní obchod s aplikacemi, za který budou ručit milionem euro a který je hlavně nezbaví provizí Applu. Ten totiž počítá s tím, že za každé stažení aplikace nad milion stažení si bude účtovat 50 centů. A právě podivné podmínky Applu dost namíchly konkurenci v čele s Metou a Microsoftem.

Portál Financial Times informoval před pár hodinami konkrétně o tom, že právě Meta a Microsoft v současnosti lobují u EU za to, aby regulátoři Evropské unie odmítli nové podmínky Applu, kterými se snaží splnit požadavky zákonu o digitálních trzích s tím, že jsou nedostatečné. Cílem obou společností je tedy přimět přes EU Apple k tomu, aby svou mobilní platformu ještě více otevřel a jim tedy umožnil s ní ještě lépe pracovat skrze možnosti, které by na ní tím pádem mohly jít potenciálně dostat. Jak se k celé záležitosti Evropská unie postaví není v tuto chvíli příliš jasné, ale vzhledem k jejímu dřívějšímu prohlášení o tom, že pokud se jí nebude zdát dodržování zákona o digitálních trzích dostatečné, nebude mít problém zakročit bychom se nedivili tomu, kdyby si na Apple došlápla. Ostatně, dostatečnost dodržování zákona má do značné míry určovat i feedback ze strany vývojářů, kteří na platformě působí a ten dobrý není.