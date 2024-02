Apple oznámil revoluci v zabezpečení iMessage! Dorazí už v iOS 17.4

Bezpečnostní revoluce u komunikátoru iMessage je tu! Apple totiž před malou chvíli oznámil skutečně doslova revoluční vylepšení zabezpečení této aplikace, respektive pak konverzací, které přes ní uživatelé vedou. S jejich dešifrováním si totiž nyní neporadí už ani moderní kvantové počítače, které měly být v budoucnosti vzhledem k jejich obrovskému výkonu de facto jedinou možností, jak vše rozšifrovat, což je nyní prakticky nemožné.

Apple dle svých slov na vývojářském blogu věří, že ochrany protokolu PQ3 „překonají ochranu ve všech ostatních široce nasazených aplikacích pro zasílání zpráv“. O novice píše konkrétně toto:

„Dnes oznamujeme nejvýznamnější upgrade kryptografického zabezpečení v historii iMessage uvedením PQ3, průkopnického post-kvantového kryptografického protokolu, který posouvá stav techniky end-to-end zabezpečeného zasílání zpráv. S šifrováním odolným vůči kompromisům a rozsáhlou obranou proti i vysoce sofistikovaným kvantovým útokům je PQ3 prvním protokolem pro zasílání zpráv, který dosáhl toho, co nazýváme zabezpečením úrovně 3 – poskytuje ochranu protokolů, která předčí ochranu ve všech ostatních široce nasazených aplikacích pro zasílání zpráv. Pokud je nám známo, PQ3 má nejsilnější bezpečnostní vlastnosti ze všech protokolů pro hromadné zasílání zpráv na světě.“

PQ3 začne být postupně nasazován do iMessage od iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 a watchOS 10.4. Poměrně zajímavé je pak to, že u visionOS se zprvu s podporou PQ3 nepočítá. S čím se však naopak počítá, je to, že PQ3 plně nahradí stávající kryptografický protokol iMessage v rámci všech podporovaných konverzací v průběhu letošního roku. Aby bylo možné PQ3 využívat, je třeba, aby zařízení, přes která bude komunikace probíhat (jak z hlediska přijmu, tak i odesíláná) byla aktualizována na nejnovější verze OS, které budou podporu obsahovat.

Konec obav?

Už nyní jsou iMessage považovány za jeden z nejbezpečnějších komunikačních kanálů, ke kterému se může běžný uživatel dostat. Samozřejmostí je u nich tedy koncové šifrování taktéž využívající kryptografické protokoly. Ty jsou však dle slov Applu založeny na matematických modelech, které by do budoucna mohly potenciálně pokročilé kvantové počítače zachytit a zabezpečení iMessage tedy prolomit. Apple se proto rozhodl pro vyvinutí PQ3, který je navržen tak, aby chránil uživatele před útoky „Harvest Now, Descrypt Later“. Ty spočívají konkrétně v tom, že útočníci získají spousty zašifrovaných dat, která si následně uloží s vidinou, že je někdy v budoucnu právě díky kvantových počítačů či jiných technologií rozšifrují.

„Přestože takové kvantové počítače zatím neexistují, mohou se na jejich možný příchod připravit extrémně dobře vybavení útočníci, kteří využijí prudkého snížení nákladů na moderní ukládání dat. Předpoklad je jednoduchý: takoví útočníci mohou shromáždit velké množství dnes zašifrovaných dat a všechna je uložit pro budoucí použití. Přestože dnes nemohou žádná z těchto dat dešifrovat, mohou si je ponechat do doby, než získají kvantový počítač, který je v budoucnu dokáže dešifrovat, což je scénář útoku známý jako Harvest Now, Decrypt Later,“ píše Apple dále na svém blogu s tím, že PQ3 je zabezpečení úrovně 3. To znamená, že novinka zabezpečuje jak počáteční vytvoření klíče, tak průběžnou výměnu zpráv. Zkrátka a dobře, iMessage se s přechodem na PQ3 stanou prakticky neprolomitelnými a svou bezpečností překonají i Signal. Více informací o novince se dozvíte zde. Dopředu však upozorňujeme jednak na to, že je celý text v angličtině a jednak na to, že je velmi technický a pochopí jej zřejmě jen zkušení vývojáři.