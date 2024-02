Celebrity propagovaly falešný obchod s iPhony, důvěřivci přišli o 819 milionů

Influencer marketing se stal s obřím nárůstem obliby sociálních sítích zcela běžnou součástí propagace mnoha obchodů. Bohužel, čas od času je však zneužit k nekalostem ve formě nejrůznějších podvodů a tak podobně. Přesně to se stalo i nyní v Íránu, kde podvodný obchod s elektronikou vylákal z uživatelů přes 35 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 819 milionů korun. A to hlavně proto, že jej propagovaly největší íránské celebrity, díky čemuž tak získal na důvěryhodnosti.

Jelikož podléhá Írán americkým sankcím kvůli jeho aktivitám proti americkým lodím v Perském zálivu spolu s podporou terorismu, Apple v zemi své produkty oficiálně neprodává. Tamní obchodníci je však jsou schopni do země přesto dostat a leckdy za násobky ceny je vzhledem k jejich těžké dostupnosti prodávat. Právě toho využil i jedna podvodná společnost, která v zemi nabízela iPhony zhruba za poloviční cenu oproti konkurenci, kterou obhajovala různými povídačkami jako například dotování operátory, zefektivněním dovozu a tak podobně. Co je ale hlavní, pro propagaci svého podvodu oslovila společnost přední iránské celebrity, které neváhaly a za tučné odměny obchod přes své sociální sítě podpořily.

Fotogalerie iphone 15 panzerglass hardcase 9 iphone 15 panzerglass hardcase 8 iphone 15 panzerglass hardcase 7 iphone 15 panzerglass hardcase 6 iphone 15 panzerglass hardcase 5 Vstoupit do galerie

A výsledek? Výše zmíněných více než 35 milionů dolarů v trapu, stejně jako provozovatel obchodu, který opustil rychle zemi. Policie jej však ve spolupráci s Interpolem již vystopovala a zatkla s tím, že se nyní řeší jeho transport zpět do země kvůli trestu. Poměrně úsměvné je pak to, že podvodník sice přiznává, že nějaké peníze svým klientům dluží, ale tuto částku odhaduje spíš na 2,7 milionu dolarů než na více než 35 milionů dolarů. O to zajímavější bude, jak celá zápletka nakonec dopadne, byť je docela pravděpodobné, že oběti podvodu své peníze již nikdy neuvidí.