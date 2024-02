Podvodníci vrátili Applu více než 5000 falešných iPhonů, nyní jim hrozí 20 let vězení

Na dvojici podvodníků spadla klec. Již v minulosti jsme vás informovali o čínských podvodnících jménem Haotian Sun a Pengfei Xue, kteří vytvořili prostý a, jak vidno, efektivní plán, jak podvést Apple. Pánové si nechali z Číny posílat opravdu velmi věrohodně kopie rozbitých a nefunkčních iPhonů, které měly dokonce IMEI a sériová čísla odpovídající autentickým zařízením. Tyto kousky pak reklamovali u Applu a v autorizovaných prodejnách s tím, že jsou ještě v záruce. Apple jim reklamace uznával a dával iPhony nové. Dvojice pak originální a nové kousky posílala zpět do Číny.

Oba muži se skutečně činili, neboť mezi květnem 2017 a zářím 2019 předložili Applu více než 5 tisíc iPhonů. Oba byli shledáni vinnými z podvodů a hrozí jim až 20 let vězení. Trest bude ovšem jistě nižší, neboť 20 let za podvody by bylo až příliš. Rozsudek padne 21. června 2024. Jak uvádíme výše, pánové v během necelých 2,5 „reklamovali“ u Applu na 5 tisíc iPhonů a způsobili Applu škodu v řádech několika milionů dolarů. Měli tedy vskutku plné ruce práce a bylo opravdu jen otázkou času, než si někdo všimne, že se jedná o fake zařízení. O výši rozsudku vás budeme informovat.