Headsety Meta Quest se zřejmě již brzy ještě více přiblíží Vision Pro. Díky Applu

Nedávný start prodejů AR/VR headsetu Apple Vision Pro s sebou přinesl mimo jiné i prudké zvýšení popularity konkurenčního a podstatně levnějšího headsetu Meta Quest 3, potažmo jeho starších generací. Právě tohoto zpopularizování chce navíc Meta nyní maximálně využít a tak se nyní snaží své headsety Quest vylepšit pro jablíčkáře vcelku zásadní novinkou. Řeč je konkrétně o podpoře AirPlay, díky které by tak bylo možné přes headsety Quest jednoduše konzumovat obsah přehrávaný skrze AirPlay z iPhonu, iPadu či Macu.

Že Meta o zavedení podpory AirPlay na headsety Quest usiluje potvrdil konkrétně viceprezident společnosti pro VR na sociální síti X v reakci na jeden z tweetů. V tom si jeden majitel Meta Quest 3 stěžoval na omezení spočívající v nedostatečné podpoře offline stahování a následného přehrávání filmů a seriálů ze streamovacích služeb jako Netflix, Disney+ či Prime Video. Řešením by pak dle něj bylo právě umožnění AirPlay přehrávání z iPhonů, do kterých by si uživatelé offline obsah jednoduše stáhli a následně jej mohli přes AirPlay přehrávat právě na headsetech Quest.

Na tento tweet zareagoval přední představitel Mety tak, že by společnost tuto možnost svým uživatelům velmi ráda nabídla a s Applem již řeší implementaci. Pokud kalifornský gigant schválí, že se headsety Quest mohou stát přijímači AirPlay vysílání, budou tedy uživatelé moci jednoduše posílat obsah ze svého iPhonu, iPadu či Macu právě do headsetů. A jelikož se podpora AirPlay rozšiřuje v posledních letech poměrně zásadním způsobem (ostatně, „v základu“ jej nabízí již mnoho televizí), dá se předpokládat, že Apple Metě její žádost schválí a headsety Quest se v tomto směru stanou ještě využitelnějšími.