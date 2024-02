Apple udělal neskutečnou reklamu pro Meta Quest 3, navíc zcela zdarma!

Apple má jednu vlastnost, která může být výhodou i nevýhodou v jednom a v tomto konkrétním případě mu může být spíše na obtíž. Ať totiž Apple udělá cokoli, začne se o tom mluvit a stejně tak je to nyní s AR/VR headsety. Včera se začal prodávat Vision Pro a na X.com a dalších sociálních sítích se nikdy v historii nemluvilo víc o Meta Quest než právě nyní.

Je to totiž v podstatě jediný přímý konkurent Vision Pro, který, jak se v posledních měsících ukazuje, umí v podstatě totéž, co Vision Pro, ovšem za 1/5 ceny. Samozřejmě nevypadá tak cool jak Vision Pro, ovšem co se technické stránky věci týká, dokáže jej takřka plnohodnotně nahradit. Není pak náhodou, že před pár hodinami Meta oficiálně oznámila nativní podporu spatial video nebo chcete-li prostorového videa, které bylo jedním z hlavních taháků Vision Pro.

Navíc Vision Pro navnadil lidi na AR/VR, ovšem s cenou 3490$ to není zrovna produkt, který by si běžný člověk mohl dovolit koupit pro zábavu a když už ano, pak to není produkt, na kterém byste si chtěli otestovat, zda vás vůbec bude AR/VR headset bavit a budete jej využívat. Na tento účel je mnohem lepší Meta Quest 3. Ten se v základní 128 GB variantě prodává za necelých 17 tisíc korun. Když si jej pořídíte a vyzkoušíte na měsíc nebo dva, tak jej nebudete mít problém prodat za částku okolo 14 tisíc korun s tím, že se pak sami rozhodnete, zda chcete přejít na Vision Pro a nebo pro vás zkrátka AR/VR není a otestování vás tak stálo pár korun.

Mě osobně Apple zatím nepřesvědčil k ničemu jinému než k tomu, abych si koupil Meta Quest 3 a vyzkoušel, zda mě to bude bavit nebo to bude jen další věc, která skončí ve skříni a stejně jako by v ní skončil Meta Quest 3, skončil by v ni i Vision Pro. Ovšem je rozdíl mít ve skříni 17 tisíc nebo 100 tisíc. Apple tak udělal skvělou reklamu prakticky jediné konkurenci na trhu, která, jak se zdá, například s podporou spatial video a různých slevových akcí, si je své pozice velmi dobře vědoma a využívá jí, co to jen jde.

