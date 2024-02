Tři týdny a na homepage Apple.com se po Vision Pro slehla zem

Necelé tři týdny po startu prodeje Vision Pro se zdá, že Apple tuto novinku již nechce prezentovat tak významně, jak by mnozí očekávali. Zatímco při startu byla nejvyšší pozice na hlavní stránce Apple.com věnována právě Vision Pro, nyní jsou zde tři hlavní produkty a až pod nimi je Vision Pro. Apple nyní na první pozici prezentuje MacBook Pro, pod ním iPhone 15 Pro a pod ním iPhone 15 a až pod touto trojici jsou čtyři menší pozice věnované Vision Pro, Apple Watch, iPadu a AirPods Pro.

To, co se na první pohled může zdát zcela bezvýznamné je však celkem zarážející. Vision Pro je nejnovější produkt, který Apple nabízí. Je Applem považován za zcela novou éru a za novou kategorii produktů a přesto stačily pouhé tři týdny na to, aby jej z nejvyšší pozice na homepage Apple.com sesadil půl roku starý iPhone a téměř stejně starý MacBook Pro. Je otázka, proč se Apple rozhodl nedávat Vision Pro již tolik pozornosti jako doposud, ovšem ať už je odpověď jakákoli, je to přinejmenším zvláštní.