Čeká vás dlouhý let? Aerolinky začnou půjčovat Vision Pro, aby vám rychleji utekl

Dlouhé lety mohou být někdy nudné. Cestující si dlouhou chvíli ve vzduchu krátí různými způsoby. Mezi možnosti zábavy, nabízené přímo aerolinkami, by již brzy měly přibýt i headsety Vision Pro.

Přinejmenším jedna letecká společnost plánuje nabídnout některým cestujícím Apple Vision Pro jako součást nabídky zábavy během letu. Beond je maledivská letecká společnost, která létá do pěti destinací a sama sebe označuje za první „prémiovou leteckou společnost pro volný čas“ na světě. Její služby zahrnují gurmánské pokrmy, zcela sklopná sedadla umožňující cestujícím pohodlnější spánek během letu, a brzy i palubní zábavu v čele s Apple Vision Pro.

V tiskové zprávě z minulého čtvrtka společnost Beond uvedla, že začne Vision Pro nabízet vybraným cestujícím v průběhu svých letů na Maledivy. Flotila společnosti Beond se právě zdvojnásobila na dva letouny poté, co letecká společnost převzala své druhé letadlo a v polovině letošního roku zahájí lety z Milána, Dubaje a Bangkoku na Maledivy.

Tero Taskila, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Beond, v této souvislosi uvedl: „Apple Vision Pro změní zážitek z palubní zábavy a my jej jako první nabídneme vybraným cestujícím. Kromě naší stávající a stále se rozšiřující knihovny obsahu pro palubní letadla, jako jsou filmy a hry, bude Beond prezentovat úžasné letoviska a aktivity na Maledivách. Na přípravě skutečně úžasných záběrů nyní spolupracujeme s partnery na Maledivách.“

„Zážitek během letu bude u cestujících budovat očekávání před příletem na Maledivy. Nabídka Apple Vision Pro je dalším krokem v naší vizi poskytovat zákazníkům prvotřídní zážitek z cestování, a to od začátku až do konce jejich cesty. Jsme hrdí na to, že jsme první leteckou společností, která tuto technologii nasadila,“ dodal. Dá se předpokládat, že Beond nezůstane jedinou aerolinkou, která svým cestujícím na palubě nabídne možnost použití Vision Pro.