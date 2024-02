Na iPhony míří podpora RCS. Pravý důvod vás překvapí

Listopadové oznámení blížícího se zavedení podpory RCS u iPhonů ze strany Applu bylo pro svět obrovským překvapením. Tomuto standardu se totiž dlouhodobě vyhýbal s tím, že na iPhonech zkrátka není vzhledem k iMessage potřeba. Ve své podstatě se totiž jedná o velmi podobnou komunikační možnost zahrnující kromě zasílání textu taktéž jednoduché posílání obrázků, videí či hlasových zpráv. S trochou nadsázky se tak dá standard RCS popsat jako SMS zprávy na steroidech. Pokud jste si však mysleli, že se RCS rozhodl Apple nasadit ryze ve snaze nabídnout majitelům iPhonů lepší komunikační možnosti s Android telefony, jenž RCS již podporují, jste na omylu. Tvrdí to alespoň dobře informovaný novinář John Gruber z Daring Fireball.

Podle Gruberových informací je víceméně jediným důvodem, proč se Apple rozhodl loni v listopadu světu oficiálně oznámit plány na letošní zavedení podpory RCS na iPhonech nový zákon v Číně. Ten bude konkrétně vyžadovat, aby veškeré zařízení s podporou 5G sítí podporovala i RCS komunikaci, přičemž pokud by tomu tak nebylo, daná zařízení by nemohla být v zemi prodávána. A jelikož je čínský trh pro Apple vzhledem ke své velikosti velmi důležitý, nezbývá mu nic jiného než RCS v iOS zavést. Je sice pravda, že by mohl Apple RCS zavést jen v Číně, nicméně vzhledem k tomu, že zejména v USA mnozí uživatelé právě po podpoře tohoto standardu volají, pro Apple by příliš nedávalo smysl mu ve zbytku světa vzdorovat. Prvotní impulz ale tedy vzešel z Číny, nikoliv ze snahy Applu vylepšit uživatelský zážitek.