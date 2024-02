Apple Vision Pro 2 dorazí nejdřív za rok a půl

První AR/VR headset z dílny Applu se sice začal prodávat teprve nedávno, někteří jablíčkáři už se však začínají ptát na to, kdy přijde jeho druhá generace. To proto, že Vision Pro 1. generace trpí určitými porodními bolestmi ve formě vyšší hmotnosti, menší kvality předního displeje, určité rozmazávání obrazu při rychlejších pohybech či třeba relativně malým zorným polem, což jsou věci, které by právě 2. generace headsetu mohla odstranit. Nezdá se však, že čekání na ní bude vyloženě krátké, ba právě naopak.

Podle informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má Apple v plánu vydání 2. generace Vision Pro nejdříve za 18 měsíců, přičemž ve hře je i vydání pozdější. To proto, že se chce u tohoto produktu poučit z chyb první generace, v čemž mu má ostatně pomoci i feedback od uživatelů spolu s informacemi od pracovníků z Apple Storů, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky, s nimiž headsety od prvního dne prodejů řeší.

Právě díky tomuto přístupu by tedy měla být 2. generace Vision Pro oproti té první minimálně co se týče největších negativ, na která si uživatelé stěžují, citelně lepší, což je rozhodně pozitivní. Je nicméně velkou otázkou, zda je reálné očekávat, že v nadcházejících měsících ukáže Apple světu i levnější verzi svého headsetu s horším technickými specifikacemi, nebo si budeme muset počkat až na příchod Vision Pro 2, po kterém už bude na levnější Vision prostor.