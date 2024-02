Test fotopříslušenství Moment pro iPhone: Wide 18 mm a Tele 58 mm 

Už jsme vám ukázali, jak vypadá a jak se používá fotografické příslušenství společnosti Moment a otestovali duo objektivů, tedy 10x makro a 14mm rybí oko. Nyní tu máme další dva, kdy jde o Wide 18mm a Tele 58mm.

V obou případech se jedná o T-Series objektivy, takže jejich montáž je stejná, jako u předchozích modelů. Na svůj iPhone dáte kryt společnosti Moment, vložíte držák objektivu a do něho otočením o 90 stupňů ustavíte objektiv. Nemusíte se přitom bát, i skutečně obrovské a těžké 58mm Tele drží skutečně bez jakékoli vůle a se 100% jistotou.

Pro ty nejlepší možné výsledky pak doporučujeme nainstalovat si aplikaci Pro Camera by Moment. Vyjma plného ručního vstupu vám poskytne i zobrazení přepalů nebo zvýraznění příliš tmavých ploch. Tím hlavním ale je, že aplikaci jednoduše řeknete, jaký objektiv používáte a ona se z něho pokusí dostat maximum. Osobně však aplikaci využívám i bez příslušenství značky, protože se jedná o jeden z nejlepších titulů vůbec.

Moment Wide 18mm Lens

Aktuální špička v podobě iPhonu 15 Pro Max nabízí skutečně kreativní focení v tom ohledu, kolik ohniskových vzdáleností vám nabídne. Když se ale podíváte na jeho objektivy, je jasné, že je Apple limitován prostorem. To v Momentu s ohledem na rozměry objektivů opravu nejsou, takže je mohou udělat maximálně kvalitní tak, aby vám poskytly tu největší možnou kvalitu.

Ultraširokoúhlý objektiv řečeného iPhonu vám nabídne 13mm ohnisko, pak je zde hlavní fotoaparát, u kterého Apple nabízí hned tři možnosti – 24, 28 a 35 mm, i když první je ten, u kterého neztrácíte kvalitu výsledku. Jak už napovídá sám název objektivu, jedná se o širokoúhlý objektiv s ohniskem 18 mm. Je to tedy něco mezi tím ultraširokoúhlým i tím hlavním v iPhonu. Ultraširokáč v iPhonu pak nabízí 120stupňový záběr, tady máte záběr 100stupňový.

Jeho hlavní výhoda je právě v ohnisku. Je to totiž univerzální vzdálenost pro různé scénáře. Je tedy dostatečně široký pro fotografování krajin, měst i architektury, uplatnění najdete ale i v případě focení interiérů, protože obsáhne více než hlavní fotoaparát, a to kvalitněji než ten ultraširokoúhlý. Ten totiž velice rád maže strany, takže výsledné fotografie nejsou nic moc. Toho se sice dočkáte i tady, ale v minimální míře, kdy si toho pravděpodobně ani nevšimnete. Jen pozor na světlo, čím méně ho je, tím více okraje fotografie „šumí“. Velkou oblibu ale objektiv získal v oblasti videa a konkrétně vlogování. Nabídne totiž ideální hloubku a větší rozsah.

Objektiv je vyroben z kovu letecké kvality, ve kterém je 6 prvků z HD skla. Obsahuje i přední demontovatelný kroužek, který umožňuje upevnění 67mm filtrů prostřednictvím držáku filtrů na objektivu. I zde pak v balení najdete krytku objektivu a brašnu z mikrovlákna. Kdybyste chtěli ještě nějaké technikálie, tak hmotnost objektivu je 79,1 g, zkreslení by mělo být <0,5% a minimální zaostřovací vzdálenost 19,05 mm. Moment Wide 18mm Lens vás vyjde na 3 890 Kč a koupíte ho tady.

Moment Tele 58mm

Moment o svém 58mm teleobjektivu řady T-Series prohlašuje, že je to nejlepší teleobjektiv, který kdy společnost vyrobila. V kombinaci s hlavním objektivem vám poskytne 2x přiblížení, v případě použití aplikace Pro Camera by Moment až 4x přiblížení. Je to ale něco za něco. Připravte se na skutečně velké rozměry i váhu. Objektiv má totiž průměr 39,5 mm a hloubku 27,58 mm, kdy je jeho váha 73,1 g. Problém je to v tom, že i když je lehčí jak 18mm širokáč, je delší a hodně mění těžiště iPhonu. Chce ho to tedy držet opravdu pevně.

Objektiv je vyroben z o 25 % většího množství skla, má 6 prvků, které jsou navrženy pro širší clony vyskytující se v nejnovějších smartphonech, kdy celek dosahuje mimořádně nízké míry rozptylu. Tělo je opět kovové, i zde najdete odnímatelný přední kroužek umožňující bezpečné upevnění 67mm filtrů prostřednictvím držáku filtrů na objektivu. Ani zde nechybí krytka objektivu a brašna z mikrovlákna.

Použití je opět univerzální, takže se hodí na portréty, krajiny i venkovní scenérie, stejně jako na video. Jen si dejte pozor na ostřící vzdálenost, chce to mít objekt ideálně daleko, jinak bude rozostřený. Minimální zaostřovací vzdálenost je 184,15 mm, liší se ale mezi modely telefonů a použitém objektivu. Hodně rád také zobrazuje odlesky světla, ale to je fyzika. Rozhodně to není pro každého a určitě ne pro začátečníky. Abyste si tento objektiv pořídili, musíte vědět, co od něho chcete. V takovém případě vám ale bude nedocenitelným pomocníkem. Moment Tele 58mm Lens stojí 4 190 Kč a koupíte jej zde.

